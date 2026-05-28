Как избавиться от многоножек в доме и сделать так, чтобы они не вернулись: простые советы

Есть эффективные и нетоксичные способы избавиться от домашних многоножек.

Хотя обыкновенная домашняя многоножка для кого-то может выглядеть пугающе (в конце концов, сколько ног может быть у одного существа?), эти мириаподы не вредны. На самом деле они могут быть весьма полезны, когда речь заходит о контроле численности других видов вредителей.

Однако, если их высокая скорость и скользкая природа вызывают у вас отвращение, эксперты Martha Stewart поделились информацией о том, что их привлекает, а также нетоксичными методами удаления и профилактическими способами, позволяющими отпугнуть их от ваших жилых комнат и открытых площадок.

Сообщается, что многоножки обычно появляются в доме, потому что ищут воду и укрытие. "Поскольку их привлекают влажность и прохладные, темные пространства, их чаще всего видят в ванных комнатах, подвалах, шкафах и на чердаках, или вокруг стен из цементных блоков и в нераскопанных местах под домом, – объяснил сертифицированный энтомолог A.C.E Скот Ходжес. – Многоножки также откладывают яйца в этих местах, либо в крошечных пространствах за плинтусами, либо под корой дров".

Когда домовладелец видит многоножек в своем доме, это знак того, что обычно существует другая проблема с насекомыми. "Многоножки – хищники, поэтому, если есть муравьи, чешуйницы, тараканы, даже маленькие пауки, они останутся поблизости, потому что у них, по сути, есть неограниченный источник пищи", – заявил лицензированный оператор по борьбе с вредителями Шон Хирн.

Как безопасно уничтожить многоножек

Существует ряд нетоксичных решений для уничтожения многоножек в доме. "Для естественного уничтожения хорошо работает диатомовая земля вдоль плинтусов и в углах", – подчеркнул Кайл Тернер, эксперт по вредителям, основатель, президент и генеральный директор Pro Active Pest Control. Она повреждает их экзоскелет и обезвоживает их без каких-либо вредных химикатов, объяснил он.

Спрей с кедровым маслом – еще один вариант, которого они активно избегают. "Липкие ловушки, размещенные вдоль стен, дают вам представление о том, насколько активна популяция, и ловят их без чего-либо токсичного", – добавил Тернер. Используйте липкие ловушки осмотрительно и утилизируйте их так, чтобы они не нанесли вреда другим диким животным в дальнейшем.

Однако вы также должны изучить окружающую среду. "Устраните любые утечки, которые найдете вокруг своего дома, высушивая сырые места, – заявил Хирн. – Возможно, при необходимости стоит даже запустить осушитель воздуха. Многие люди действительно упускают из виду, насколько сильно одна лишь влажность может привлекать вредителей".

Профилактические стратегии

Лучший способ предотвратить появление многоножек в вашем доме – это устранить источники влаги и пищи. "Используйте осушитель воздуха в сырых помещениях, например, в подвале, чтобы снизить содержание влаги в воздухе, – объяснил Ходжес. – Примите меры по уничтожению других вредителей, на которых они охотятся, включая пауков, тараканов, чешуйниц и моль".

Уход за двором также играет важную роль, и Джефф Шумахер, эксперт по борьбе с вредителями и владелец All-Safe Pest & Termite во втором поколении, предлагает следующие советы по отпугиванию многоножек и предотвращению их возвращения:

Держите газон коротко подстриженным и не заливайте его водой.

Удалите гниющие куски дерева с вашего участка, такие как поваленные деревья, пни и кучи листьев.

Регулярно прочищайте водосточные желоба.

Обрезайте кусты и другую зелень подальше от дома.

Если вам нужна помощь, позвоните в местную компанию по борьбе с вредителями для профессиональной оценки. "Лучший метод – это профилактика", – подытожил Шумахер. Но если у вас уже есть многоножки и вам нужно от них избавиться, сосредоточьтесь на устранении того, что привлекает их в первую очередь.

