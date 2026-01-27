Что снижает холестерин: диетологи назвали полезный и вкусный продукт, который стоит есть каждый день

Высокие показатели "плохого" холестерина могут приводить к накоплению бляшек в сосудах, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Когда речь идет о контроле уровня холестерина, ключевую роль играет питание. При этом, как утверждают диетологи, существует один продукт, который особенно выделяется своей способностью снижать холестерин, и это - обычные грецкие орехи, пишет Eatingwell.

Как отметила автор статьи, зарегистрированный диетолог Лорен Манакер, исследование, опубликованное в журнале Ahajournals, показало, что ежедневное употребление 30-60 граммов грецких орехов в течение двух лет снижало общий холестерин и уровень "плохого" холестерина ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) на 4%.

"Высокие показатели вредного холестерина ЛПНП могут приводить к накоплению бляшек в артериях, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта", – пояснила зарегистрированная диетолог Венди Базилиан.

Между тем, как говорится в материале, "хороший" холестерин ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) помогает выводить избыток холестерина из крови.

"Я сравниваю его с мусоровозами, которые собирают отходы и доставляют их на переработку и выведение из организма", - добавила Базилиан.

Что касается влияния собственно грецких орехов на уровень холестерина, то, по словам Базилиан, еще в 1993 году ученые Университета Лома-Линда в своем исследовании, которое вышло на страницах журнала The New England Journal of Medicine, обратили внимание на питательные свойства этого продукта. С тех пор, как отмечается, сотни научных работ подтвердили пользу орехов для здоровья.

Автор подчеркнула, что секрет грецких орехов заключается не в одном-двух питательных компонентах, а во всем их уникальном составе. Она назвала 5 способов, с помощью которых эти орехи помогают снижать холестерин.

1. Содержат растительный белок, полезный для сердца

Одна порция грецких орехов (около 14 половинок) содержит примерно 4 грамма белка. Хотя это вроде бы и немного, но исследование, опубликованное на страницах The American Journal of Clinical Nutrition, свидетельствует: более высокий уровень потребления растительного белка связан со снижением риска сердечных заболеваний. Одна из причин - в растительных белках обычно меньше насыщенных жиров, которые повышают холестерин. Хотя грецкие орехи содержат около 19 граммов жира на порцию, только 2 грамма из них - насыщенные.

2. Грецкие орехи - источник клетчатки

Орехи не всегда ассоциируются с клетчаткой, однако грецкие орехи содержат около 2 граммов клетчатки на порцию. Она помогает снижать уровень общего холестерина и ЛПНП.

"Клетчатка связывает холестерин в пищеварительной системе и способствует его выведению из организма, уменьшая всасывание в кровь", - рассказала диетолог Саманта ДеВито.

3. Содержат полезные ненасыщенные жиры

Грецкие орехи содержат два вида ненасыщенных жиров. Первый – линолевая кислота, которая помогает организму выводить ЛПНП. Второй – альфа-линоленовая кислота (ALA), растительная омега-3 жирная кислота, которая положительно влияет на уровень холестерина и триглицеридов.

4. Богаты антиоксидантами

Грецкие орехи содержат полифенолы - растительные соединения с антиоксидантными свойствами, которые уменьшают воспаление и окислительный стресс. Это важно, ведь хроническое воспаление является одним из факторов сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в статье.

5. Поддерживают здоровье кишечника

Грецкие орехи способствуют размножению полезных бактерий в кишечнике. А здоровый микробиом играет роль не только в пищеварении и иммунитете, но и в регуляции обмена холестерина. Клетчатка и полифенолы создают благоприятную среду для полезной микрофлоры.

Ранее УНИАН рассказывал об одной утренней привычке, от которой нужно избавиться, чтобы не повышался холестерин. Речь шла о привычке не завтракать. Эксперты по здоровью сердца рассказали, что регулярные пропуски завтрака нарушают циркадный ритм, способствуют перееданию, негативно влияют на общее качество рациона. Все эти факторы оказывают негативное влияние на работу сердца, что может привести к повышению "плохого" холестерина.

