Выводы современных исследований кардинально изменили мнение о пользе яиц.

Новые исследования показывают, что у большинства людей умеренное употребление яиц не повышает уровень холестерина в крови. Об этом пишет Verywellhealth в материале, содержание которого проверила и подтвердила зарегистрированный диетолог Элизабет Барнс. Отмечается, что на самом деле, потребление яиц в разумных пределах является даже полезным для здоровья.

В статье говорится, что хоть яйца и содержат пищевой холестерин, но это не означает, что они повышают уровень холестерина в крови.

Исследование, которое вышло в журнале Current Developments in Nutrition в 2024 году, утверждает, что большинство холестерина поступает в кровь из печени, а не из того, что ест человек. Стимулируют печень к выработке "плохого" холестерина (ЛПНП) продукты с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, например, сливочное масло, бекон, жареная пища, а не продукты с высоким содержанием холестерина, например яйца.

Отмечается, что старые исследования о повышении уровня холестерина не учитывали пищевые привычки участников, в частности потребление насыщенных жиров и трансжиров, поэтому утверждали, что употребление яиц приводит к повышению холестерина.

Также, согласно новым исследованиям, яйца не приводят к повышению уровня холестерина, если их сочетать с полезными для сердца продуктами, в частности рыбой и клетчаткой. Более того, исследование, опубликованное в издании BMJ, пришло к выводу, что потребление до одного яйца в день даже снижает риск сердечных заболеваний.

Почему яйца раньше считались виновниками высокого холестерина

Ранее ученые и медики годами рекомендовали ограничивать потребление пищи с холестерином. Однако в последнее время позиция по поводу этого изменились.

Вот на чем основывались старые рекомендации. Яйца содержат пищевой холестерин, и эксперты считали, что это повышает уровень холестерина ЛПНП в крови.

В свою очередь высокий уровень ЛПНП в крови со временем увеличивает риск сердечных заболеваний из-за атеросклероза - процесса, предполагающего постепенное накопление артериального налета. Артериальный налет приводит к затвердению и сужению артерий, что может уменьшить или даже блокировать поступление крови к жизненно важным органам - мозгу и сердцу.

Что эксперты рекомендуют сейчас

Поскольку более новые данные не показывают четкой связи между употреблением яиц и повышенным риском сердечных заболеваний, предыдущие рекомендации были отменены.

Согласно нынешним рекомендациям Американской ассоциации сердца, разумным подходом является употребление одного или двух белков (без желтка) в день. При этом стоит сосредоточиться на диете с низким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Важно, чтобы ваш рацион был богат клетчаткой (например, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты), нежирные белки (например, рыба и куриное филе без кожи), низкокалорийные или обезжиренные молочные продукты (например, обезжиренное молоко и обезжиренный греческий йогурт).

При этом, как отмечается в статье, нужно учитывать личные факторы риска и адаптировать пищевые привычки в соответствии со своим здоровьем, семейным анамнезом и образом жизни. В частности, необходимо уменьшить потребление продуктов с холестерином, если у вас есть такие заболевания, как высокий уровень холестерина или ожирение.

Чем полезны яйца

Несмотря на высокое содержание холестерина, яйца содержат много полезных компонентов. Они имеют низкое содержание углеводов, калорий и насыщенных жиров. Кроме того, они не содержат трансжиров и богаты белком и питательными веществами: витамин D (играет роль в здоровье костей и иммунной системы), холин (важен для функционирования и здоровья мозга, мышц и печени), лютеин и зеаксантин (нужны для здоровья глаз).

Важно и то, что вы едите с яйцами. Вот как можно максимально использовать их пользу:

сочетайте яйца с другими полезными завтраками: фруктами, овсянкой;

избегайте приготовления яиц на сливочном масле;

избегайте употребления яиц с продуктами с высоким содержанием насыщенных или трансжиров, такими как бекон или выпечка;

для приготовления используйте кукурузное, рапсовое или оливковое масло.

Ранее УНИАН писал, как сварить яйца с жидким желтком. Журналист расспросил об этом у четырех поваров, и все они дали один и тот же ответ: чтобы сварить яйцо всмятку, идеальным временем является 6 минут.

