На первый взгляд, имея такую привычку, вы не делаете себе вреда, но на самом деле это не так.

Вы можете считать, что ничем не вредите своему здоровью, однако есть одна, на первый взгляд, безобидная привычка, которая может иметь постепенное разрушительное влияние на организм. Речь идет о привычке не завтракать, пишет EatingWell.

Исследование, опубликованное на Wiley Online Library, показало, что привычка не завтракать может вызвать повышенный уровень холестерина, даже если при этом происходит незначительная потеря веса. Почему же это имеет такие последствия?

Эксперты по здоровью сердца рассказали, как влияют на сердечно-сосудистую систему регулярные пропуски завтрака.

1. Это нарушает циркадный ритм

Пропуск завтрака может нарушить ваш циркадный ритм - внутренние часы организма. Когда эти внутренние часы сбиваются, это может изменить некоторые гены и ферменты, регулирующие уровень холестерина, говорит диетолог-кардиолог Мишель Рутенштейн.

"Без утреннего приема пищи фермент ГМГ-КоА-редуктаза печени, который контролирует скорость выработки холестерина, становится более активным, производя больше ЛПНП и общего холестерина", - пояснила эксперт.

С другой стороны, завтрак может помочь предотвратить скачки холестерина, которые обычно случаются, когда вы просыпаетесь.

"Обычно синтез холестерина достигает пика рано утром, но завтрак обеспечивает питательные вещества, которые помогают смягчить этот процесс", - подчеркнула Рутенштейн.

2. Вы можете переесть потом

Если в течение дня вы бездумно перекусываете едой с высоким содержанием углеводов или жиров, причиной может быть пропуск завтрака.

"Пропуск завтрака может спровоцировать метаболические сдвиги, которые увеличивают выработку холестерина, а также могут привести к перееданию позже в течение дня", - отметил кардиолог Рэнди Гулд.

По его словам, частично это связано с изменениями в гормонах, которые регулируют аппетит.

"Длительное утреннее голодание может изменить уровень таких гормонов, как лептин и грелин, усиливая чувство голода и способствуя инсулинорезистентности. Эта комбинация может ухудшить способность вашего организма очищать кровь от холестерина, что еще больше способствует повышению уровня холестерина ЛПНП", - добавила Рутенштейн.

Если не позавтракать, в течение дня организм испытывает голод, поскольку его потребности в питательных веществах не были удовлетворены ранее, считают эксперты.

Впрочем, результаты исследований относительно того, действительно ли пропуск завтрака приводит к увеличению потребления калорий в течение дня, неоднозначны. Некоторые ученые считают, что пропуск завтрака приводит к снижению общего потребления калорий. Однако однозначным является то, что исследования постоянно обнаруживают более высокий уровень холестерина у людей, которые пропускают завтрак.

3. Может пострадать общее качество вашего рациона

Отложение первого приема пищи может повлиять на общее качество вашего рациона.

"Пропуск завтрака часто приводит к большему количеству менее питательных блюд позже в течение дня", - говорит Рутенштейн.

Эти блюда могут содержать больше насыщенных жиров и рафинированных углеводов, которые "напрямую способствуют образованию большего количества частиц ЛПНП и снижают защитное действие холестерина ЛПВП", добавила она.

Исследование, опубликованное на ScienceDirect, показало, что дети, которые пропускают завтрак, как правило, потребляли больше жира и натрия в течение дня, чем дети, которые завтракали. Это важно, поскольку чрезмерное употребление насыщенных жиров и натрия может навредить здоровью сердца. Кроме того, пропуск завтрака может затруднить потребление достаточного количества цельного зерна - источников высококачественных углеводов, клетчатки и минералов.

Другое исследование, которое вышло на ScienceDirect, свидетельствует, что взрослые австралийцы, которые плотно завтракали, потребляли больше клетчатки, витаминов и минералов в течение дня, чем те, кто его пропускал. Первые также потребляли меньше добавленного сахара, насыщенных жиров и алкоголя, что может негативно повлиять на здоровье сердца.

Какие еще привычки важны для здорового сердца

Сократите время перед экраном по утрам

Рутенштейн советует сократить время, проведенное утром с гаджетом. По ее словам, хоть это, на первый взгляд, не связано со здоровьем сердца, но все-таки чтение новостей, просмотр уведомлений могут увеличить стресс и начать день в негативном ключе.

"От 10 до 30 минут без экрана в начале дня помогает уменьшить стресс, улучшает настроение, позволяет вам контролировать свой день и расставлять приоритеты в отношении своего здоровья", - заверила Рутенштейн.

Сбалансируйте завтрак

Для здоровья сердца важно, что вы едите. Эксперты рекомендуют продукты, богатые клетчаткой и низким содержанием добавленного сахара и насыщенных жиров.

"Начните день со сбалансированного завтрака: овсянка, цельнозерновые продукты, нежирный белок, свежие фрукты. Это поможет стабилизировать энергию и избежать повышения уровня холестерина от сладких хлопьев и напитков", - говорит Гулд.

Двигайтесь

"Краткий период движения - будь то быстрая прогулка, растяжка, или легкие силовые тренировки - может улучшить кровообращение и поддерживать здоровый уровень холестерина", - отметила эксперт.

Фактически физическая активность рекомендуется как первый подход к контролю высокого уровня холестерина, поэтому отправляйтесь на утреннюю прогулку, сходите в спортзал или быстро разомнитесь, когда проснетесь.

Найдите время, чтобы снять стресс

Диета и физические упражнения – не единственные вещи, влияющие на здоровье сердца, стресс также играет большую роль.

"Стресс провоцирует высвобождение кортизола – гормона, который может повысить выработку холестерина, а также привести к нездоровым привычкам преодоления стресса, таким как переедание", – считает Гулд.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли есть каждый день яйца и не переживать за холестерин.Отмечалось, что на самом деле потребление яиц в разумных пределах даже полезно для здоровья, ведь хоть они и содержат пищевой холестерин, но это не значит, что повышают уровень холестерина в крови.Новые исследования не показывают четкую связь между употреблением яиц и повышенным риском сердечных заболеваний, заверили ученые.

