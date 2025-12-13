Определенные продукты содержат питательные вещества, способствующие крепкому сну.

Спокойный, качественный сон является основой хорошего здоровья. Он влияет не только на уровень энергии в течение дня, но и на настроение, когнитивные способности, иммунную систему и даже здоровье сердца, пишет Martha Stewart.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), около трети американцев не высыпаются рекомендуемые минимум семь часов в сутки, что необходимо для оптимального функционирования организма.

Как отмечается в European Heart Journal, хроническое недосыпание может увеличить риск развития таких заболеваний, как диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

Видео дня

Это связано с тем, что сон дает нашему мозгу возможность обработать информацию, полученную в течение дня, а нашему телу - возможность оздоровиться и восстановиться.

В материале говорится, что хотя успокаивающая процедура перед сном и прохладная, темная комната являются необходимыми условиями, но важно и то, что вы едите в течение дня, в том числе и перед сном.

"Такие питательные вещества, как триптофан, мелатонин, магний и антиоксиданты, содержащиеся в определенных продуктах, могут способствовать расслаблению и регулировать цикл сна и бодрствования вашего организма", - отметила диетолог Лорен Манакер.

Важно отдавать предпочтение легкоусвояемым продуктам ближе ко сну, чтобы не нагружать организм тяжелой работой, когда он должен отдыхать.

"Употребление продуктов, которые легко усваиваются и обеспечивают стабильное высвобождение энергии, может предотвратить падение уровня сахара в крови, которое может разбудить вас ночью. Поэтому легкая закуска за 1-2 часа до сна может вам помочь, но тяжелая пища слишком близко ко сну может нарушить ваш сон", - добавила диетолог.

В список продуктов, которые можно употреблять перед сном, включены следующие продукты и напитки:

1. Молоко

"Теплое молоко перед сном - это не просто народная мудрость, а питательный способ подготовиться к спокойному ночному сну", - поделилась диетолог.

Издание Springer Nature указывает, что оно содержит триптофан и магний, которые способствуют расслаблению. Кроме того, сочетание белков и углеводов помогает стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи, а электролиты помогают поддерживать водный баланс, особенно если вы склонны к ночному потоотделению.

2. Грецкие орехи

Грецкие орехи являются идеальной вечерней закуской, поскольку содержат множество питательных веществ, способствующих сну. Триптофан - это аминокислота, которую организм использует для выработки серотонина и мелатонина, которые способствуют расслаблению и лучшему сну.

Кроме того, грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, которые, как известно, уменьшают воспаление и поддерживают здоровье мозга, создавая идеальные условия для спокойного сна.

Наконец, есть магний - минерал, известный тем, что успокаивает нервную систему и расслабляет мышцы. Результаты исследования показали, что здоровые жиры и белки в орехах помогут стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи, уменьшив вероятность ночных пробуждений.

3. Киви

Кислый маленький фрукт киви является суперзвездой, когда речь идет о поддержке сна, благодаря естественному серотонину.

"Исследования показали, что употребление двух киви за час до сна может улучшить засыпание, продолжительность и эффективность сна. Эти фрукты также содержат антиоксиданты, такие как витамины С и Е, которые могут уменьшить окислительный стресс и воспаление, мешающие спокойному сну", - рассказала Манакер.

4. Вишня

Вишни, особенно сорта Монморенси, являются еще одним часто недооцененным средством для улучшения сна.

"Они являются одним из немногих продуктов, которые естественным образом содержат мелатонин, гормон, ответственный за регулирование цикла сна и бодрствования", - отмечает диетолог.

Кроме этого, содержащиеся в них антиоксиданты, особенно антоцианы, также помогают уменьшить воспаление и окислительный стресс, которые могут мешать спокойному сну.

5. Ромашковый чай

Его часто рекомендуют как простой способ расслабиться перед сном, и на то есть веские причины. Ромашка содержит апигенин, антиоксидант, который, как было доказано, способствует сонливости и улучшает качество сна.

Другие советы диетологов

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи рассказали, что произойдет с организмом человека, если он ежедневно будет употреблять тунец. Диетолог Крис Мор отметила, что этот продукт имеет как свои преимущества, так и минусы для организма человека.

Также мы писали, что диетологи рассказали, какие продукты следует употреблять, чтобы организм получил магний из них. В перечень вошли 7 продуктов, в которых больше всего магния.

Вас также могут заинтересовать новости: