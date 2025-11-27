В соцсетях набирает популярность идея, что по позе во сне можно мгновенно определить уровень стресса или даже эмоциональные проблемы.

Некоторые создатели видео в TikTok утверждают, что определенные позы для сна — например, "альпинист" или "фламинго" — выдают высокий уровень стресса или эмоциональное напряжение. Хотя звучит это убедительно, научных доказательств такому подходу практически нет, пишет VeryWell Health.

Действительно ли поза во время сна имеет значение

Медицинский директор Центра нарушений сна больницы Providence St. Joseph Брюс Таммелин сообщил, что исследований поз сна крайне мало, и самое цитируемое из них относится еще к 1970-м годам. Современная наука делает упор на качестве сна и его связи с физическим и психическим здоровьем. Одно исследование показало, что сон на боку может помогать мозгу очищаться от отходов, что потенциально снижает риск болезни Альцгеймера.

Тем не менее эксперты отмечают: самая сильная связь существует между стрессом и сном — каждый из них может ухудшать другой, вне зависимости от того, в какой позе вы спите.

Видео дня

Почему стресс не дает мне спать

Когда вы испытываете стресс, организм активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую (ГГН) ось, которая выделяет кортизол — ключевой гормон, регулирующий реакцию на стресс.

Помимо контроля цикла "сон-бодрствование", кортизол помогает регулировать обмен веществ и снижать воспаление. Длительное повышение кортизола или хронический стресс нарушают эти процессы, что может привести к воспалению, хронической боли, депрессии и даже ускорить развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона, говорится в другом из исследований.

В норме уровень кортизола должен постепенно снижаться в течение дня. Если он остается высоким до вечера, гормональный дисбаланс мешает выработке мелатонина — гормона, необходимого для полноценного сна. Со временем это может привести к таким расстройствам, как бессонница, и усугубить тревогу и депрессию.

Так формируется нездоровый цикл: стресс ухудшает сон, а плохой сон усиливает стресс и ещё больше нарушает засыпание. "Если вы не получаете качественный, непрерывный сон, у вас может развиться тревога или депрессия", — отмечает Таммелин. Однако при лечении нарушений сна психическое состояние пациентов часто заметно улучшается.

Исследования показывают: многие расстройства сна — апноэ, синдром беспокойных ног, бессонница, нарколепсия, дневная сонливость и кошмары — чаще встречаются у людей с психическими трудностями.

Нейроатипичные люди, особенно с СДВГ, сталкиваются с дополнительными трудностями из-за низкого уровня мелатонина ночью, сенсорной чувствительности или повышенной активности нервной системы.

Как успокоить нервную систему перед сном

Некоторые ночные проявления — например, скрежет зубами или попытки закрывать уши во сне — могут указывать на активацию нервной системы, но не обязательно отражают ваш дневной уровень стресса, рассказал сертифицированный психиатр и специалист по медицине сна, доцент Калифорнийского университета Кенгбин Кевин Им.

Это могут быть реакции на физическое напряжение в конкретный момент. Тем не менее некоторые расстройства сна — такие как сомнамбулизм, ночные страхи и другие двигательные феномены — действительно часто встречаются у людей, испытывающих сильный стресс, подчеркивает Им.

Если стресс мешает вашему сну, создание вечернего ритуала и использование расслабляющих техник перед сном помогут сигнализировать телу, что пора успокаиваться. Вот несколько способов помочь организму получить полноценный отдых:

Держите работу и дневные дела вне спальни

Избегайте всего возбуждающего за три часа до сна

Практикуйте прогрессивную мышечную релаксацию перед отходом ко сну

Эти несложные шаги помогут создать более спокойную атмосферу и позволят телу восстановиться.

Другие новости о сне

Ранее УНИАН сообщал, что правило "8 часов сна" - это миф. Эволюционный биолог из Гарварда Дэниел Э. Либерман назвал его "ерундой индустриальной эпохи". Он считает, что представление о том, будто человек в естественных условиях спит восемь часов, не имеет научного основания.

Кроме того, мы также рассказывали про популярный витамин, который может негативно сказаться на сне. Кажется, что витамины никак не связаны со сном, но некоторые из них играют ключевую роль в регулировании мелатонина и химии мозга.

Вас также могут заинтересовать новости: