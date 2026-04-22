Многие компоненты в составах косметики того времени были опасны для жизни.

Женщины хотели быть красивыми во все времена и старались ухаживать за собой всеми доступными методами. Рассказываем, чем красились женщины в 19 веке и к чему приводили попытки соответствовать стандартам красоты тех лет.

Какую косметику использовали в 19 веке - что было в составе

Доподлинно неизвестно, когда женщины начали краситься - историки утверждают, что произошло это в глубокой древности, более 5000 лет назад, причем, первыми сделали это древние египтяне. Именно поэтому косметические обычаи 19 века способны повергнуть в шок, ведь, с одной стороны, прошли тысячи лет, цивилизации развивались и уже не было нужды экспериментировать на себе.

С другой - все-таки недостаток знаний и научных открытый привел к регулярному использованию определенных компонентов в составе косметических средств, хотя их впору бы держать в лаборатории под семью замками, а не наносить на лицо.

Мышьяк

Издание History Extra передает историю, которую в 1851 году опубликовал врач и исследователь Иоганн Якоб фон Чуди. Он рассказал о жителях Штирии, расположенной на юго-востоке Австрии. И хотя они вели обычный трудолюбивый образ жизни, было одно обстоятельство, отличающее их от других людей - они регулярно употребляли белый мышьяк.

В частности, большой ажиотаж вызвали рассказы жителей Штирии об увеличении выносливости, приливах энергии, улучшении цвета лица, появлении румянца на щеках и сияния в глазах. По сути, они утверждали, что мышьяк делает людей более красивыми.

Хотя регулярно сообщалось, что чрезмерное и длительное использование мышьяка может в лучшем случае вызывать раздражение, а в худшем – привести к летальному исходу, его популярность возросла. Действительно, казалось, что он оказывает некоторое кратковременное положительное воздействие на цвет лица. Так происходило, потому что мышьяк расширяет капилляры, создавая временный эффект легкого румянца.

Заметив растущую тенденцию, ряд компаний вскоре начали предлагать косметику на основе мышьяка. К середине 1890-х годов потребители могли приобрести кремовые пластинки или карамель с небольшим количеством неоднозначного ингредиента в составе. Кстати, мышьяк - это то, из чего делали пудру в 19 веке, если необходимо было добиться сияющей белизны кожи. Популярность таких продуктов снизилась сразу после Первой мировой войны, но мыло с мышьяком продавалось вплоть до 1930-х годов.

Радий

В 1911 году году некая Хелен Кавендиш, завсегдатай светских салонов, разбросанных по всему лондонскому Мейфэру, пользовалась большим уважением среди своих состоятельных клиентов, которые доверяли ее мнению в вопросах последних косметических процедур.

Поэтому, когда она выпустила линейку продуктов с использованием радиоактивного элемента радия, они практически мгновенно стали хитом. Открытие радия супругами Кюри в конце XIX века вызвало волну экспериментов, направленных на определение границ его потенциального применения. Ученые, а следовательно, и врачи, и предприниматели, пытались понять сложные свойства радиоактивных элементов.

Появилась даже "теория мягкой радиевой терапии", сторонники которой утверждали, что воздействие радия в микроскопических дозах вызывает небольшой стресс в организме, и он, в свою очередь, запускает цепочку психологических реакций. Они действуют как мощный метаболический катализатор, улучшая подвижность суставов, укрепляя иммунную систему и вызывая множество других положительных изменений в организме.

Известно также, какая была первая косметика от Хелен Кавендиш с радивой водой в составе - женщины могли приобрести шампуни, средства для роста волос и кремы для лица. И хотя сейчас опасность радия изучена лучше, History Extra пишет, что доказательств большого вреда той косметики мало - количество активного компонента было ничтожно малым.

Ртуть

Ртуть издавна использовалась для лечения кожных заболеваний. В XIV веке этот элемент обычно добавляли к животному жиру для получения густого крема, который затем наносили на кожу больные псориазом и проказой.

Несколько столетий спустя в книге Ханны Вулли 1675 года был опубликован рецепт "для обретения красоты", в котором автор предлагал читателям смешать сублимат и ртуть в деревянной ступке, а затем нанести на кожу.

Соли ртути, растворяющиеся в воде или спирте, обычно были проще в использовании, чем сам элемент в чистом виде. Они лежали в основе таких лекарств, как каломель, используемый для лечения всего, от малярии до желтой лихорадки, а также таких продуктов, как "Восточный крем" доктора Т. Феликса Гуро (выпущенный в 1880-х годах), который обещал лечить "любые недостатки красоты" – при условии, что крем наносился фирменной бархатной губкой компании, а так как стандарты красоты 19 века были для женщин важнее всего, маркетинговая кампания давала свои плоды.

Но проблема с ртутью в том, что она накапливается в организме – чем больше вы её употребляете, тем сильнее она на вас влияет. Она быстро распространяется по тканям, расшатывает зубы, вызывает язвы желудка, повреждает нервную систему и в конечном итоге приводит к смерти.

Лишь в 1936 году хлорид ртути был окончательно удален из крема Гуро, и формула изменилась навсегда. Однако каломель был исключен из Британской фармакопеи (официального британского реестра профессионально одобренных лекарственных средств) только в 1950-х годах, когда были открыты более эффективные методы лечения таких заболеваний, как малярия и желтая лихорадка, и подтверждена смертельная опасность ртути.

Кантаридин

Жук-нарывник выделяет жидкость кантаридин, ядовитое вещество, вызывающее отек при контакте с кожей. Исторически это явление привело к тому, что жука-нарывника – также известного как "испанская муха" – использовали в качестве афродизиака, поскольку в небольших количествах его выделения вызывают аллергическую реакцию, приводящую к воспалению половых органов.

Препараты, содержащие кантаридин (кантариды), использовались на протяжении тысячелетий. Древнегреческий врач Гиппократ писал о способности жуков-нарывников помогать тем, кто страдает от отеков, вызванных избыточной задержкой жидкости – состояния, которое тогда называлось водянкой (а сейчас – отеком).

Пациентов, страдающих другими заболеваниями, такими как язвы, геморрой и кожные расстройства, также регулярно лечили лекарствами, изготовленными из измельченных и перемолотых тел этих насекомых. Но, несмотря на то, что кантаридин, как известно, вызывает неприятные волдыри, а также другие побочные эффекты, такие как тошнота и затруднение глотания, он попал в состав нескольких известных марок тоников для волос, продававшихся в XIX веке.

Измельченный порошок жука, а также шалфей, соль, хинин и спирт входили в состав средств для восстановления волос Moscano, изобретенных Мартой Матильдой Харпер - обладательницей длинных густых волос до самых пят. Было даже высказано предположение, что возникающая токсическая реакция от кантаридина стимулирует рост волос, улучшает кровоснабжение и перезапускает волосяной фолликул.

Бензин

Трудно иногда представить, какую косметику использовали в 19 веке, и уж точно никто не ожидает в списке компонентов увидеть бензин. Однако было и такое - бензин действовал как сухой шампунь, удаляя с волос накопившуюся грязь и пыль. Парикмахерские, которые по крайней мере до 1920-х годов часто не имели доступа к горячей и холодной проточной воде, полагались именно на такие средства для мытья волос своих клиентов в сухом виде.

Однако нанесение этих лосьонов с последующим вытиранием полотенцем иногда приводило к фатальным последствиям. History Extra приводит пример, когда в июле 1897 года женщина по имени Фанни Самуэльсон погибла после того, как ее волосы загорелись во время мытья бензином в фешенебельном салоне. На следствии в следующем месяце было установлено, что бензин был настолько нестабилен, что трения, вызванного простым растиранием пропитанных бензином волос, оказалось достаточно для возгорания.

Еще одной столь же непривлекательной альтернативой бензину был тетрахлорметан, токсичное органическое соединение, которое воздействовало на организм как хлороформ, а в высоких концентрациях могло поражать центральную нервную систему и приводить к смерти.

Рентген

В начале 1900-х годов последней модой были рентгеновские лучи, и поскольку первооткрыватель Вильгельм Рентген еще не запатентовал свой метод их генерации, люди вскоре начали создавать собственные аппараты. Все, что было нужно, – это электронно-лучевая трубка и источник питания.

Экспериментаторы в медицине, использовавшие аппарат для лечения кожных заболеваний и опухолей, сообщили о любопытном побочном эффекте: у пациентов часто выпадали волосы в тех местах, куда были направлены рентгеновские лучи.

Хотя есть некоторые свидетельства того, что отдельные энтузиасты косметологии неофициально экспериментировали с рентгеновскими аппаратами в конце XIX века, эта тенденция приобрела огромную популярность лишь в 1920-х годах. Одним из ведущих поставщиков таких аппаратов был Институт Трихо.

Система была достаточно проста - клиента помещали перед чем-то, что выглядело как большой ящик из красного дерева с небольшим передним окном, включали выключатель и устанавливали таймер на время воздействия (обычно около трех минут). По истечении этого времени аппарат автоматически выключался. Эта процедура повторялась до шести раз.

Хотя сейчас это кажется нам пугающим, рентгеновская эпиляция предлагала значительные преимущества по сравнению с альтернативными методами, доступными в тот период. Она была относительно безболезненной, удобной, совершенно не имела запаха (что было большим преимуществом по сравнению с любыми кремами, доступными в то время) и имела пятилетнюю гарантию. Ее рекламировали как чистый, "современный" метод.

К сожалению, если оператор аппарата был недостаточно подготовлен и опытен, после процедуры у клиента могли остаться сильные ожоги и другие повреждения кожи. Исследования, проведенные почти через 30 лет после пика этой практики, также сообщали о случаях, когда у женщин, посещавших в молодости специалистов по рентгеновской косметологии, впоследствии обнаруживались опухоли, некротические язвы, метастазы в легких и подмышечных лимфатических узлах.

