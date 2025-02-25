Если Средневековье у вас ассоциируется с грязью и смрадом, вы не очень далеки от истины.

События эпохи Средневековья, описанные различными писателями для книг и сценаристами для фильмов, часто далеки от действительности. Художественный вымысел и эстетика картинки позволили обойтись без неприглядной правды Средних веков, а правда эта действительно впечатляет, особенно с высоты XXI века. Какой была жизнь в Средневековье и как люди поддерживали чистоту - далее в материале.

Какая была гигиена в Средневековье у высшего общества

Стандартные описания европейских городов разных эпох Средневековья впечатляют и шокируют одновременно. Улицы шириной всего в 7-8 метров наполнялись смрадом нечистот, которые ведрами выливали прямо на тротуары, а неописуемый шлейф аромата немытых тел мог тянуться сотни метров. Такие воспоминания современников тех времен далеко не вымысел - причем, гигиена в Средневековье была сомнительной не только для бедных людей, но и для знатных особ.

В сети можно встретить истории о том, как Изабелла Кастильская, которая в конце XV века была королевой Испании, признавалась, что мылась в жизни всего два раза - когда родилась и когда вышла замуж, а один из королей Франции похоронил свою дочь вскоре после того как ее заели вши. К несчастью для авторов, это не более чем мифы - никаких доказательств подобных ситуаций нет. Тем не менее, проблемы с гигиеной в то время все-таки были.

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Почему не мылись в Средние века

Для того чтобы понимать, какова была средневековая гигиена и почему дела обстояли так плохо, стоит учитывать быт и нравы того времени. Историки выделяют три причины некачественного ухода за собой:

Религия - считалось, что любые телесные удовольствия, в том числе частое купание - это грех.

- считалось, что любые телесные удовольствия, в том числе частое купание - это грех. Болезни - люди верили, что чистое тело больше подвержено инфекции, а вода очищает поры, через которые в организм проникают болезнетворные бактерии.

- люди верили, что чистое тело больше подвержено инфекции, а вода очищает поры, через которые в организм проникают болезнетворные бактерии. Бедность - те слои населения, которые не могли обеспечить себе доступ к хоть каким-то благам цивилизации, длительное время не имели возможности пользоваться чистой водой или баней регулярно.

Такой подход к элементарным для современного мира правилам гигиены был, с одной стороны, обусловлен модой и сильным влиянием религии, с другой, конечно, отсутствием возможностей - например, водопровода, зубных паст и щеток, шампуней и других привычных нам сейчас уходовых средств.

Справедливости ради стоит заметить, что гигиена в Средневековье все-таки была, пускай и на очень низком уровне. Это значит, что бани строили, даже общественные, ими пользовались, но очень редко.

И если в Российской империи принято было ходить в баню раз в неделю, и делали это люди самых разных сословий, то в Европе мытье происходило гораздо реже. Особенно это заметно по периодам эпидемий - тогда европейцы вообще переставали мыться, будучи уверенными, что болезни быстрее распространяются в чистоте.

Как ходили в туалет в Средневековье

Туалет в Средневековье в том виде, который знаком каждому современному человеку, отсутствовал за неимением технологий. Однако нужду люди все-таки справляли, поэтому содержимое ведер и ночных горшков просто выливали на улицу. Так поступали и бедняки, и богачи с той лишь разницей, что во дворцах у знати были построены специальные помещения под названиям "гардеробные". Это был выступ в стене, где делали отверстие, через которое можно было сбросить все испражнения в специальный ров, вырытый под стеной замка. В качестве альтернативы, если замок, например, был построен возле моря или реки, каловые массы и моча попадали сразу в воду и смывались естественным образом. В остальных случаях единственным уборщиком Средневековья, хоть как-то очищающим улицы, был дождь.

Чем мыли голову в Средневековье

Своеобразная гигиена в Средние века в Европе касалась не только справления естественной нужды, но и ухода за собой. К примеру, голову в те времена не мыли так, как это принято сейчас - скорее, всячески очищали сухими способами. Делали пудру из трав или муки, которой посыпали волосы, а затем вычесывали гребнем. Дополнительно могли нанести смесь из аромамасел, чтобы скрыть неприятный запах. Опять же - эта опция была доступна только богатым людям, которые все равно страдали от вшей из-за ношения париков и антисанитарии. Бедняков же паразиты атаковали сильнее и чаще.

Чем чистили зубы в Средневековье

Зубной пасты, зубного порошка, а также зубных щеток в Средневековье не существовало так же, как и других уходовых средств. Этот факт породил миф о том, что красивые белые зубы считались признаком низшего слоя, поэтому многие знатные дамы гордились своей зловонной улыбкой. А если вдруг человек по наследству получал крепкие белоснежные зубы, он старался улыбаться как можно реже, чтобы "не позориться". Историки не подтверждают эту версию - по зубам сословие в Средневековье не определяли.

Гигиена в Средневековье, которую можно было выполнять в отношении полости рта - это жевание разных палочек, тряпочек или обычное полоскание водой. Также могли пользоваться природными дарами - жевать травы или золу, а также есть мед. Это помогало немного освежить дыхание, но, конечно, никак не улучшало качество зубов, да и подобная практика была скорее исключением, чем правилом.

Как стирали нижнее белье в Средневековье

Если вы уже поняли, как часто мылись в Средние века, то логично выяснить, что же делали с нижним бельем, ведь если человек так долго не очищает тело, значит, и ткань, к нему прилегающая, быстро загрязняется?

Нижнее белье в Средневековье стирали редко, потому что такой процесс оказывался слишком трудоемким из-за отсутствия доступа к чистой воде и моющим средствам. В редких случаях могли натирать исподнее золой или песком, даже поливать мочей, надеясь на щелочь в ее составе. Затем белье замачивали надолго в воде или носили полоскать к водоему. У людей побогаче была возможность часто менять все то, что касается тела в первую очередь, но бедняки, опять же, носили грязное белье очень и очень долго, не имея сменного.

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