Часы Судного дня 2026: эксперты предрекают рекордное приближение к ядерной полночи

Во вторник мир узнает, стали ли мы ближе к самоуничтожению.

Человечество вот-вот узнает, стали ли мы ближе к самоуничтожению, готовится обновление Часов Судного дня. Новое время на символическом циферблате, который тикает все ближе к полуночи по мере нашего приближения к гибели, будет объявлено во вторник, 27 января.

С прошлого года часы застыли на отметке 89 секунд до полуночи – это самое опасное время за всю их 78-летнюю историю. Однако эксперты сообщили Daily Mail, что теперь ожидают, что Часы Судного дня продвинутся еще ближе к полуночи.

Изначально созданные для отслеживания риска ядерной войны между Россией и Америкой, сегодня часы отражают гораздо более широкий спектр угроз. Ученые говорят, что меняющийся мировой политический порядок, стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и нависшая угроза изменения климата делают перевод стрелок вперед "неизбежным".

"Бюллетень ученых-атомщиков" (BAS), который принимает решение о переводе стрелок, объявит время этого года в прямой трансляции в 15:00 по Гринвичу (17:00 по Киеву).

Как изменятся Часы Судного дня

Алисия Сандерс-Закре, руководитель отдела политики Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN), считает: "По моему мнению, часы могут быть переведены вперед как минимум на одну секунду. Наша главная тревога – это экзистенциальная угроза, исходящая от более чем 12 000 ядерных боеголовок, существующих в мире сегодня".

По ее словам, в течение 2025 года ядерное оружие представляло "экзистенциальный риск" для выживания мира. Расходы на вооружение достигли 100 миллиардов долларов, а конфликт между ядерными соседями Индией и Пакистаном стал леденящим душу напоминанием об опасности.

Она добавляет: "Хотя риск применения ядерного оружия является угрозой уже 80 лет, в прошлом году он возрос из-за стремительного роста инвестиций в ядерные вооружения, все более угрожающей риторики и действий, а также растущего применения ИИ в вооруженных силах". В то время как Сандерс-Закре предполагает сдвиг всего на одну секунду, другие предсказывают более резкий скачок.

Доктор Эс Джей Бирд, исследователь Центра изучения экзистенциальных рисков Кембриджского университета, считает, что часы должны быть переведены на девять секунд вперед.

"Лично я уже не так сильно беспокоюсь о применении ядерного оружия в прокси-войне, подобной украинской, но я обеспокоен больше, чем когда-либо, прямым ядерным конфликтом между мировыми сверхдержавами, – говорит доктор Бирд. – Многосторонний миропорядок полностью рухнул, и мы уже живем в многополярной реальности, где всем странам приходится выбирать сторону между авторитарными лидерами".

Поскольку США под администрацией Дональда Трампа утверждают все более доминирующее присутствие на мировой арене, правила экономической и внешней политики, которые ранее управляли миром, разрушаются. Если это приведет к открытой конфронтации между Китаем, Россией, США и даже странами Европы или НАТО, риск ядерной войны значительно возрастет.

Крах ядерных договоров

Кроме того, эксперты указывают, что предстоящие изменения в правилах контроля над ядерным оружием значительно повысят риски. Через три недели истекает срок действия Договора СНВ-III (New START), ограничивающего стратегические ядерные арсеналы, и реальной основы для его продления нет.

Ведущий специалист по ИИ и национальной безопасности в Future of Life Institute Хамза Чодри считает, что это оправдывает перевод часов на пять-десять секунд вперед.

"Впервые с начала холодной войны не будет двустороннего договора по контролю над вооружениями, ограничивающего стратегические арсеналы США и России. Это представляет собой фундаментальный крах архитектуры контроля над ядерными вооружениями", – отмечает Чодри.

В то же время Китай находится на пути к тому, чтобы к концу десятилетия сравняться с США и Россией по количеству межконтинентальных баллистических ракет (МБР), создавая "каскадные спирали" гонки вооружений.

Чодри также указывает на использование Россией ракеты "Орешник", которая ранее предназначалась исключительно для ядерных боеголовок, и удары Украины по российским стратегическим бомбардировщикам на авиабазе "Оленья". Эти факторы представляют собой растущий риск эскалации, которая "может перерасти в ядерный конфликт".

Угроза ИИ и климата

Помимо ядерной войны, эксперты предупреждают, что растущая опасность ИИ и изменения климата также могут подтолкнуть стрелки ближе к полуночи.

Доктор Бирд предполагает, что это будет первый год, когда ИИ "получит равный статус с ядерным оружием". Недавние объявления о том, что крупные военные державы будут интегрировать ИИ в системы принятия решений, создают риск того, что конфликт может обостриться быстрее, чем люди смогут его контролировать.

Также растет количество доказательств того, что ИИ увеличивает риск уничтожения с помощью биологического оружия, предоставляя инструменты для создания вирусов негосударственным игрокам.

Профессор Эндрю Шеперд, климатолог из Нортумбрийского университета, добавляет: "К сожалению, прошлый год стал еще одним годом климатических экстремумов. В холодных частях нашей планеты наиболее заметными изменениями являются возвращение к быстрой потере льда в Гренландии и продолжение быстрого сокращения морского льда в Южном океане".

Что такое Часы Судного дня

Часы Судного дня – это символический хронометр, показывающий, насколько близко мир находится к техногенной глобальной катастрофе ("полуночи"). Часы появились в июне 1947 года, когда художница Мартил Лэнгсдорф создала обложку для журнала "Бюллетень ученых-атомщиков". Организация надеялась "напугать людей до рациональности" на фоне страха перед атомной войной.

Если часы переводят вперед (ближе к полуночи), это означает, что человечество стало ближе к самоуничтожению. Если назад – риски снизились.

История времени до "конца света":

1947–48: 7 минут

7 минут 1953–59: 2 минуты

2 минуты 1963–67: 12 минут

12 минут 1968: 7 минут

7 минут 1972–73: 12 минут

12 минут 1984–87: 3 минуты

3 минуты 1991–94: 17 минут (самое безопасное время в истории)

17 минут (самое безопасное время в истории) 2018–19: 2 минуты

2 минуты 2020–22: 100 секунд

100 секунд 2025: 89 секунд

