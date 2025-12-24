Это произошло 28 января 2025 года. Однако мы все равно никогда не увидим, как Часы Судного дня пробьют ноль.

Часы Судного дня опасно приблизились к полуночи после года, омраченного конфликтами, экологическими бедствиями и политическими потрясениями. Созданные в 1947 году учеными, работавшими над печально известным Манхэттенским проектом, эти метафорические часы служат отрезвляющим индикатором того, насколько близко человечество стоит к собственной гибели.

По мере того как стрелки часов ползут к финальному часу, полночь символизирует необратимую точку невозврата для цивилизации. В настоящее время они застыли в самом опасном положении за всю историю, пишет Mirror.

Базирующийся в Чикаго "Бюллетень ученых-атомщиков" ежегодно корректирует время на часах, отслеживая экзистенциальные угрозы, возникающие из-за геополитической напряженности, климатического кризиса и ядерного вооружения.

Генеральный директор организации Рэйчел Бронсон заявила: "Когда часы пробьют полночь, это будет означать, что произошел ядерный обмен или катастрофическое изменение климата, уничтожившее человечество. Мы никогда не хотим оказаться в этой точке, и мы не узнаем об этом, когда это случится".

Какое сейчас время на часах Судного дня

28 января 2025 года Бюллетень перевел стрелки Часов Судного дня вперед, остановив их всего в 89 секундах до полуночи – это самый близкий к катастрофе момент с момента их создания.

Учитывая столь критическую ситуацию, грядущий год может погрузиться в еще больший хаос, затмевая собой бурные события предыдущих 300 с лишним дней.

"Бюллетень ученых-атомщиков" выпустил леденящее душу предупреждение, заявив, что человечество сталкивается с "периодом беспрецедентной опасности", в первую очередь вызванной "чрезвычайно" рискованной ядерной ситуацией вокруг войны России с Украиной.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее выражал тревогу, но возложил вину на НАТО и США за эскалацию враждебности. Он заявил: "Это обязывает нас быть особенно внимательными, бдительными и оперативными, а также принимать соответствующие меры".

Помимо ядерных рисков, все более заметной угрозой становится изменение климата, особенно после того, как Бюллетень начал учитывать этот фактор в своих расчетах в 2007 году. Ученый Бюллетеня Сиван Карта из Стокгольмского института окружающей среды отметил тревожную траекторию выбросов парниковых газов: "Глобальные выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива, восстановившись после спада, вызванного COVID-19, достигли исторического максимума в 2021 году и продолжают расти, устанавливая новые рекорды... Поскольку выбросы все еще растут, экстремальные погодные явления продолжаются и все более явно связаны с изменением климата".

Тем не менее, члены Бюллетеня, такие как профессор Роберт Роснер, подчеркивают, что Часы Судного дня следует рассматривать не как предвестник отчаяния, а как призыв к действию – сравнивая их с "канарейкой в угольной шахте" и акцентируя внимание на способности человечества объединиться для решения критических мировых проблем.

Самая дальняя точка от полуночи была зафиксирована на часах в 1991 году, когда официально завершилась холодная война, а США и Россия подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

В то время Бюллетень опубликовал мощное заявление: "Иллюзия того, что десятки тысяч единиц ядерного оружия являются гарантом национальной безопасности, была развеяна".

