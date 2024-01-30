Не желайте "благополуччя" - это калька с русского, замените на более благозвучное украинское слово.

"Здоров'я, благополуччя і всього найкращого" - очень часто желают нам или мы желаем другим и даже не задумываемся, что слово "благополуччя" не такое уж и украинское. Да, это тот самый суржик, который прочно засел в нашем языке и от которого стоит избавиться, если вы хотите научиться говорить на красивом украинском.

"Благополуччя" - как сказать на украинском правильно

Многие удивляются, что слово "благополуччя" - это суржик. Ведь оно есть в Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ):

БЛАГОПОЛУ́ЧЧЯ, я, сер. Життя в достатку й спокої; добробут, щастя.

Варианты употребления слова "благополуччя" словарь приводит и в литературе:

"Аркадій.. усвідомив, що авторитет церкви, а за ним і благополуччя священиків і їх родин — це по суті функція ставлення до цих справ мирян (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 36); Літопис, починаючи з найдавніших часів, пройнятий високою ідеєю служіння рідній землі, піклуванням про її благополуччя, ревним ставленням до її честі і гідності (Історія української літератури, I, 1954, 31)".

Впрочем, на самом деле слово "благополуччя" - это калька с русского. Если разобраться, то российское "благополучие" - это "благо" и "получать", что в украинском варианте должно было бы звучать как "благоотримання". Но мы не будем так говорить, ведь есть три прекрасных украинских соответствия для "благополучия":

добробут;

достаток;

гаразд (або гаразди).

Как вариант, можно также вместо "благополуччя" говорить "щастя".

Украинское слово "добробут" (благосостояние) состоит из двух слов - "добро" и "бути". В словаре украинского языка находим такое его толкование:

ДОБРО́БУТ, у, чол. Матеріально-побутове забезпечення; достаток. Добробут народний та воля — То наша найперша засада (Павло Грабовський, I, 1959, 367); Метою комуністів є побудова суспільства, де буде забезпечено загальний добробут, процвітання усіх народів, вічний мир між націями (Маніфест миру, 1957, 29); Федір належав до тих людей, що найменше дбають про свій власний добробут (Микола Руденко, Вітер.., 1958, 63).

В украинской литературе есть еще такие примеры употребления: "Жили ми при достатку, всього було доволі" (Марко Вовчок); "Сердечно бажаю Вам здоров'я та всякого гаразду" (Михайло Коцюбинський).

Поэтому "соціальне благополуччя" - это на самом деле "соціальний добробут", так же как "емоційне благополуччя" - это "емоційний добробут".

Желайте родным и близким "добробуту, достатка чи щастя", и пусть у них будут "всілякі гаразди", а у вас - красивый украинский язык.

Ранее мы рассказывали, как правильно сказать на украинском "жаркое".

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