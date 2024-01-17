Ни с мясом и картошкой, ни просто из свинины не может быть "жарке" - такого слова в украинском языке нет.

Большинство любят это мясное блюдо - с овощами или без - и называют его "жарке". В нашем повседневном обиходе часто можно встретить "жарке с мясом и картошкой", "жарке из свинины" и "жарке в мультиварке". Казалось бы, всем все понятно. Впрочем, если вы хотите разговаривать на чистом украинском, то слово "жарке" употреблять нельзя, потому что это - суржик. Более того: чаще всего блюдо, которое готовят в современной кухне, не имеет ничего общего с "жарким".

"Жарке" - как сказать на украинском правильно

Слово "жарке" - производное от русского слова "жаркое". Так называется мясное блюдо, фактически - жареное мясо. Но в украинском языке оно называется по-другому - "печеня". Если посмотрим в Академический толковый словарь украинского языка (СУМ), то вот что там написано про печеню:

ПЕЧЕ́НЯ, і, жін. М'ясна страва - запечене або смажене м'ясо. Килина поставила на стіл печеню й солоні огірки (Нечуй-Левицький, III, 1956, 95); Обід вийшов дуже смачний. Бульйон з пирогами, печеня з зайців та баранини (Зінаїда Тулуб, В степу.., 1964, 220).

И вот что сказано про печеню в "Википедии":

...мясное блюдо, запеченное или жареное мясо... Мясо (преимущественно свинину) поджаривали с луком на сковороде, затем тушили в горшке с кореньями и специями, иногда добавляя для вкуса сметану, квас-сыровец или сыворотку. Соус из жаркого очень ценился. Иногда жаркое тушили вместе с картофелем, но чаще им поливали вареный картофель, каши. Жаркое входило в состав почти всех торжественных застолий, которые происходили не в пост. Со второй трети 20 века жаркое стали совершенствовать добавлением помидоров или томатного соуса.

Поэтому, как видим, в оригинальном варианте жаркое готовится без картофеля, хотя может быть и с ним. Также в разговорном украинском вместо слова "печеня" употребляют "печене": "Христя! Давай печене" (Панас Мирный).

Есть в украинской кухне еще одно блюдо, которое современные хозяйки могут называть тем самым "жарким". Но на украинском оно звучит как "смаженина":

СМАЖЕНИ́НА, и, жін. М'ясна страва - смажене або запечене (перев. посічене) м'ясо; печеня. Сам метрдотель підкотив столик на коліщатках, на якому в срібному посуді парувала смаженина (Натан Рибак, Час.., 1960, 116); До смаженини подають відварену картоплю і посипають зеленню петрушки (Українські страви, 1957, 137).

Название "смаженина" происходит от способа приготовления - жарить мясо:

Нежирную свинину (курицу, говядину, баранину) до 0,5 кг нарезать кусочками, немного отбить, посолить, поперчить и обжарить на свином жире (или масле) с обеих сторон до румяного цвета. Туда могут добавляться поджаренная мука, лук (2 шт.) и корни, которые немного заливают бульоном. Готовую свинину подавать на стол с жареной (или отварной) картошкой (7-8 картофелин), полив ее соком, в котором она жарилась, и посыпав зеленью укропа и петрушки.

В блюдо могут добавлять морковь, лук и картофель, а отличие смаженины от жаркого в том, что все ингредиенты обычно жарят, а затем могут тушением доводить до готовности.

И, наконец, то самое "жаркое" может быть на самом деле украинским блюдом под названием "душенина". Как говорит "Википедия", " для традиционной украинской кухни душенина была более характерной, чем жаркое или смаженина. Способ ее приготовления - тушение, что отразилось и в названии блюда "душенина":

Душенина - старинное украинское блюдо, приготовленное из мяса домашнего скота, птицы или их смеси, овощей, пряностей и заправленное мукой. Чтобы приготовить душенину, мясо (преимущественно свинину) резали на куски средней величины, обваливали в муке, складывали в горшок, заливали кипятком или мясной похлебкой, нередко сывороткой или сметаной, иногда к ухе добавляли сыровец, клали сырой лук, морковь, специи, соль и тушили до готовности. Ели с вареной картошкой, кашей, щедро поливая их подливой, варениками (пирогами) с картошкой. Иногда душенину и готовили вместе с картошкой, тогда это блюдо называлось "душенина с картошками"... Это блюдо было довольно распространено и встречалось в основном в праздничной трапезе. Без нее не обходилась ни одна свадьба, крестины, поминки, готовили ее и на другие большие праздники.

Итак, теперь, когда вы не знаете, как приготовить "жарке" - приготовьте печеню, смженину или душенину.

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