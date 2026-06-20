Не только мясо, рыба и бобовые: 7 фруктов и ягод, богатых белком

Эти фрукты и ягоды помогут вкусно добрать необходимую норму белка.

Мясо, рыба и яйца - основные источники белка, а бобовые дают много растительного белка. При этом существует множество других продуктов, богатых белком, в том числе фрукты, пишет издание Martha Stewart.

"Хотя фрукты не являются самым богатым источником белка в растительном мире, они могут внести важный вклад в рацион. Дело в том, что фрукты со съедобными семенами, такие как маракуйя и ягоды, могут содержать больше белка", – говорит диетолог Шэрон Палмер.

Авокадо

"С ботанической точки зрения авокадо – это фрукт. Он уникален тем, что богат полезными жирами, а также содержит значительное количество белка – 4 грамма в одном среднем цельном авокадо", – отмечает Палмер.

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По словам диетолога Джейми Мок, в состав этих полезных жиров входит около 13 граммов мононенасыщенных жиров, благотворно влияющих на здоровье сердца.

"В этом суперпродукте содержится целых 9 граммов клетчатки. Кроме того, он является хорошим источником нескольких витаминов группы B, включая фолат, а также витаминов C, E и K. Авокадо содержит такие важные минералы, как медь, магний, марганец и калий, а также антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые важны для здоровья глаз", – объясняет Мок.

Ежевика и малина

По словам Палмер, в каждой порции сырых ягод ежевики содержит 2 грамма белка, а малины – 1,5 грамма.

"Эти ягоды также богаты антоцианами – мощными антиоксидантами, обладающими противовоспалительным действием и потенциально благотворно влияющими на здоровье мозга и сердца", – говорит Мок.

Она отметила, что в них содержится 8 граммов пищевых волокон, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы, а также они богаты витамином С, витамином К, марганцем и калием – веществами, важными для здоровья костей.

Грейпфрут

Средний грейпфрут содержит примерно 2 грамма белка и 4 грамма клетчатки, говорит Мок. Он также является настоящей "суперзвездой" по содержанию витамина С, превышая суточную рекомендуемую норму этого антиоксиданта, и хорошим источником калия.

Джекфрут

Богатый клетчаткой джекфрут тоже оказывается настоящим сокровищем: одна порция содержит 2,6 грамма белка, отмечает Палмер.

"Кроме того, он является хорошим источником нескольких витаминов группы B, в том числе B6 (пиридоксина), который играет важную роль в работе нервной системы и метаболизме", – говорит Мок.

Помимо этого, он содержит калий и витамин C.

Киви

Два киви содержат 2 грамма белка и 4 грамма клетчатки, полезной для кишечника, отмечает Мок. Этот сладкий, пикантный и кислый фрукт с ворсистой кожурой содержит витамина С, превышающий суточную норму.

"Киви также являются хорошим источником витамина К, важного для свертываемости крови и здоровья костей, а также калия, полезного для регулирования артериального давления", – добавляет он.

Маракуйя

"Маракуйя – это вкусный, ароматный фрукт, богатый питательными веществами, в том числе белком. В порции маракуйи содержится 5,19 грамма белка", - говорит Палмер.

Кроме того, она содержит железо, калий, магний и витамины А и С.

Ранее УНИАН писал, какие фрукты можно есть при сахарном диабете.

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