Цитата Эйнштейна о велосипеде имеет иной смысл, чем все думали: что она означает

Эта фраза взята из личного письма физика.

Эта фраза является одной из самых распространенных в интернете. Она звучит так: "Жизнь - это как езда на велосипеде. Чтобы удержать равновесие, нужно двигаться". Ее можно увидеть на плакатах, стенах классов и в лентах соцсетей.

Однако, как пишет econews, такая цитата изначально не была лозунгом для посторонних. Она происходит из личного письма, которое всемирно известный физик Альберт Эйнштейн написал в 1930 году. Оригинальная формулировка несколько отличается, что меняет смысл сообщения.

"В рецензируемой статье Мари Бассфорд, опубликованной в 2021 году издательством De Montfort University Press, упоминается письмо, которое он написал Эдуарду Эйнштейну в 1930 году. В ней приводится немецкая фраза "Beim Menschen ist es wie beim Velo. Только когда он едет, он может легко держать равновесие", и отмечается, что переводы различаются, включая дословную версию, которая начинается со слов "Люди - как велосипеды", - объяснили в издании.

Такая трактовка имеет значение, ведь представляет эту строку как практический совет, а не как научное утверждение. В версии, которую знает большинство людей, слово "люди" заменено на "жизнь", а речь сглажена до чего-то, что читается как слоган.

"Если вы видели цитату, датированную 1900 годом, вы не одиноки. Однако источник письма относит ее к 1930 году, и это расхождение напоминает, что известные фразы могут приобретать неверную дату при распространении", - подчеркнули в econews.

Почему велосипед - это удачная метафора?

Чтобы удержать равновесие, не нужно стоять абсолютно неподвижно. Дело в мелких, постоянных корректировках положения тела и руля, чтобы колеса продолжали вращаться, а не переворачивались.

"Именно поэтому эта метафора находит отклик в сердцах многих людей. Она намекает на то, что равновесие достигается благодаря движению и приспособлению, а не благодаря тому, что стоишь на месте и надеешься, что ничего не изменится", - отметили в материале.

"Продолжай двигаться" не означает "двигайся быстрее"

Движение может быть медленным, осторожным и даже неуклюжим, так же, как это бывает при обучении езде на велосипеде, когда делаешь шаткие повороты и резкие остановки.

В частности, писательница Бланка дель Рио считает, что этот образ опровергает фантазию о стабильной жизни без каких-либо препятствий. Здесь дело не в том, чтобы избегать холмов и поворотов, а в том, чтобы продолжать крутить педали, даже если темп умеренный.

