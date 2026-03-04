Двухколесная роскошь: сколько стоит велосипед с 'автоматом' и надежными тормозами, как в авто

Горные модели премиум-сегмента могут стоить до 15 000 евро, но оснащены не хуже автомобилей.

Велосипедная индустрия массово внедряет технологии безопасности из автомобильного мира в электробайки 2026 года. Теперь двухколесные транспортные средства оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS), автоматическими коробками передач и яркими поворотниками. О таких инновациях и новых ценовых трендах сообщило немецкое издание FOCUS со ссылкой на отчет Ассоциации велосипедной промышленности страны (ZIV).

Хороший электровелосипед в ФРГ сегодня стоит как средняя месячная зарплата (примерно 2650 евро). Однако инженеры предлагают все больше "фишек" за эти деньги.

Во сколько обойдется ABS и автоматическая коробка передач на велосипеде

Например, некоторые модели предлагают систему ABS от Bosch, которая спасет от падений, потому что не позволяет заблокировать переднее колесо при резком торможении, что очень важно для езды в городских условиях. Электроника сама мгновенно уменьшает давление в системе, а затем плавно его отпускает. Например, новый Riese & Müller "Nevo 5" получил такую опцию за доплату в 400 евро.

Переключать скорости вручную больше не нужно тем, кто готов за это заплатить – новые системы от Pinion и Shimano делают это сами. Самое совершенное решение предлагает Pinion: мотор и трансмиссия объединены в один блок. Система анализирует силу нажатия на педали и сама выбирает нужную передачу.

Такой настоящий автопилот для ног стоит дорого. Мощный электровнедорожник "Charger5" обойдется в сумму от 7599 евро. Горные модели премиум-сегмента могут стоить до 15 000 евро. Для профессиональных альпийских переходов покупают именно такие сверхлегкие байки.

Поворотники наконец-то появились на рулях, и этот тренд задали электрические самокаты. Надо заметить, что с 2027 года в Германии они станут обязательными для микротранспорта согласно постановлению Министерства транспорта. Велосипедисты уже сейчас покупают комплекты типа "Turntec T2" за 125 евро.

Эксперты положительно оценивают такие изменения, пишет FOCUS. Представитель немецкой пресс-службы по вопросам велосипедов Гуннар Фелау доволен новыми возможностями.

"Электросамокаты сделали сигналы поворота приемлемыми и для велосипедистов", - сказал Гуннар Фелау во время презентации инноваций.

Издание отмечает, что такая высокая цена на современные велосипеды оправдана комфортом и безопасностью на дорогах. Велосипед окончательно перестал быть простым средством передвижения и почти превратился в двухколесный электромобиль.

