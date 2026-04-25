В зоопарке Мехико поймали рыжего кота, который ворует еду у бенгальского тигра (фото)

Сотрудники зоопарка удивлены таким наглым поведением кота.

В зоопарке Чапультепек в Мехико рыжий домашний кот нагло крадет еду у бенгальского тигра. По словам сотрудников зоопарка, кот пробирается к вольеру тигра 3-4 раза в неделю. Об этом пишет Santa Monica Observed.

"Камеры видеонаблюдения фиксируют момент, когда он появляется возле подноса с сырым мясом именно тогда, когда 300-килограммовый тигр заканчивает есть и засыпает. Затем кот спокойно набрасывается на еду, будто оказывает огромному хищнику услугу, убирая остатки", - отмечается в материале.

Один из опытных смотрителей говорит, что разница в размерах поражает.

Видео дня

"Тигр весит примерно в 75 раз больше этого кота, однако малыш заходит, как будто это его территория", - добавил он.

По информации местных СМИ, эта история началась, когда смотрители впервые заметили рыжего кота, который ходил возле вольера. Работники пытались перекрыть входы в ограждение, однако это не дало результата, ведь кот находил новые просветы.

"Живые ловушки с тунцом в качестве приманки оказались столь же неэффективными; кот съел приманку и продолжил проникать на территорию тигра. Даже изменение графика кормления тигра дало обратный эффект, поскольку ловкий незваный гость подстроил свои "визиты" под новый график", - рассказывают в издании.

Однажды, когда тигр проснулся и заметил незваного гостя, он смотрел на него с растерянностью. Таким взглядом, которого смотрители никогда не видели в глазах животного.

"Было так, будто тигр не мог понять, как нечто столь маленькое может быть настолько смелым", - рассказал один из смотрителей.

Теперь тигр, кажется, смирился с ситуацией. Он больше не встает, а просто открывает один глаз, чтобы посмотреть, как кот ест, после чего снова засыпает.

"Тигр решил, что некоторые сражения не стоят того, чтобы за них бороться", - с улыбкой заметили наблюдатели.

Другие интересные факты о животных

Как писал УНИАН, ранее в Великобритании девочка нашла под мостом одну из самых редких в мире амфибий. В природе осталось лишь около тысячи этих исчезающих амфибий, и считается, что найденная особь была выпущена из неволи владельцем.

Также сообщалось, что украинские полярники столкнулись под водой с очень опасным хищником, а именно с морским леопардом. Исследователи сильно заинтересовали леопарда. Скорее всего, животное разглядывало их из любопытства.

