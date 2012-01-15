На Луне нашли иней

Американский зонд LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) зафиксировал присутствие инея на дне приполярных лунных кратеров, куда никогда не попадает солнечный свет.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research группой ученых из Юго-западного исследовательского института (США).

В этом институте был разработан один из приборов на борту LRO - LAMP (Lyman Alpha Mapping Project). Этот прибор фиксирует ультрафиолетовое излучение с длиной волны 121,6 нанометра - так называемую линию Лайман-альфа, которую испускают или поглощают атомы водорода при переходе электрона с одной орбиты на другую.

Это излучение испускают звезды, а также атомы водорода в межпланетном пространстве, и их подсветка позволила LAMP "заглянуть" в самые темные зоны на Луне - на постоянно затененное дно приполярных кратеров. С 2009 года ученые с помощью LRO, LCROSS и ряда других аппаратов получили свидетельства присутствия в этих зонах водяного льда, а также ряда других веществ - угарного газа, кальция, ртути, магния и серебра.

Теперь данные LAMP позволили определить, что водяной лед в форме инея - замерзшего водяного пара - присутствует на лунной поверхности в этих кратерах.

«Большая часть постоянно затененных областей «краснее», то есть сильнее отражает в длинноволновом ультрафиолетовом диапазоне, чем не затененные регионы, что свидетельствует о присутствии 1%-2% водяного инея на поверхности», - говорится в статье.

Руководитель исследования Рэнди Глэдстоун (Randy Gladstone) из Юго-западного института говорит, что этот результат стал неожиданным для ученых: «Считалось, что межпланетное Лайман-альфа излучение разрушает водяной иней быстрее, чем он успевал бы накапливаться».

Новые данные показывают, что водяной иней разрушается, по меньшей мере, в 16 раз медленнее, чем считалось ранее.

Другой неожиданной находкой прибора LAMP стали данные о высокой пористости грунта в постоянно затененных областях, отмечает издание.