Во Львове "Укрзализныця" исказила название одной из стран (фото)
10:25, 24 ноября 2016Курьёзы
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На железнодорожном вокзале во Львове на карте движения исказили название страны Молдова.
"Укрзализныця" исказила название одной из стран/ facebook.com/serhiyprytula
По версии "Укрзализныци", эта страна называется "Молдовия". Об этом на своей странице в Facebook написал телеведущий Сергей Притула.
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Он рассказал, что старшие люди по привычке говорят "Молдавия", а молодежь говорит "Молдова".
"И только "Укрзализныця" умеет угодить и тем, и другим;)!" - написал ведущий.
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