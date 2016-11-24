Во Львове "Укрзализныця" исказила название одной из стран (фото)

По версии "Укрзализныци", эта страна называется "Молдовия". Об этом на своей странице в Facebook написал телеведущий Сергей Притула.

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Он рассказал, что старшие люди по привычке говорят "Молдавия", а молодежь говорит "Молдова".

"И только "Укрзализныця" умеет угодить и тем, и другим;)!" - написал ведущий.

Ранее УНИАН сообщал, что на Ивано-Франковщине декоммунизировали колбасу: "Московская" стала "Бандеровской".