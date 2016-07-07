На Ивано-Франковщине декоммунизировали колбасу: "Московская" стала "Бандеровской"
18:52, 07 июля 2016Курьёзы
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В Ивано-Франковской области колбасный цех переименовал одну из своих торговых марок.
Из-за ситуации на востоке Украины "Московская" колбаса превратилась в "Бандеровскую" / Фото УНИАН
Об этом пишут "Вести".
По словам руководителя предприятия Петра Книшука, они решили изменить название из-за ситуации на востоке Украины.
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"Московскую" колбасу делаем давно, но теперь она будет называться "Бандеровской", - сказал он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко уже рекомендовал производителям избавиться от названий, которые ассоциируются с советским прошлым, пишет издание.
Президент считает процесс декоммунизации "вопросом национальной безопасности".
Напомним, декоммунизация коснулась фасадов зданий в Харькове. Там мозаику с Лениным "закатали" в цемент .
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