На Ивано-Франковщине декоммунизировали колбасу: "Московская" стала "Бандеровской"

18:52, 07 июля 2016
Курьёзы
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В Ивано-Франковской области колбасный цех переименовал одну из своих торговых марок.

Фото УНИАН

Об этом пишут "Вести".

По словам руководителя предприятия Петра Книшука, они решили изменить название из-за ситуации на востоке Украины.

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"Московскую" колбасу делаем давно, но теперь она будет называться "Бандеровской", - сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко уже рекомендовал производителям избавиться от названий, которые ассоциируются с советским прошлым, пишет издание.

Президент считает процесс декоммунизации "вопросом национальной безопасности".

Напомним, декоммунизация коснулась фасадов зданий в Харькове. Там мозаику с Лениным "закатали" в цемент .
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