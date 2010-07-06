Понимает ли Янукович, что Украина - не Россия?

Победа в президентской гонке позволила Виктору Федоровичу оперативно и без внесения изменений в Конституцию восстановить формат президентско-парламентской республики в Украине. Противостоять процессу переформатирования власти оппозиционеры оказались не в силах, некоторые предпочли встать под знамена победителей. Хотя формально полномочия главы государства не расширились, сегодня система власти приобрела относительную стройность и управляемость. Силовые структуры проводят показательные зачистки зарвавшихся чиновников, некоторые главы областных администраций не проработали и 100 дней. Отмечу, что былые помыслы «регионалов» о федерализации страны сегодня больше не озвучиваются: в Украине создается вертикаль власти без «шалостей» на региональном уровне.

Многим совещания, которые публично, под прицелом телекамер, проводит Виктор Янукович, напоминают события пятилетней давности. Тогда Виктор Ющенко, недавний триумфатор Майдана, не менее ярко распекал чиновников и обещал победить коррупцию. Кстати, у Виктора Андреевича тогда все еще были масштабные президентские полномочия, но не было единства в команде, дорвавшейся до властных рычагов после пребывания в оппозиции. Плюс в тылу у Ющенко находилась Юлия Тимошенко, успешно въехавшая на властный Олимп на спине своего политического партнера. Образ Ющенко-реформатора, который начал формироваться во время его премьерства в 2000 – 2001 годах, поблек от действий Виктора Андреевича в качестве главы государства.

У Виктора Федоровича подобных проблем нет, поэтому и его публичные выволочки чиновникам воспринимаются иначе. Хотя президент и презентовал общественность программу масштабных реформ, Януковича никто не называет реформатором. Скорее, лидер Партии регионов выполняет программу обеспечения собственной десятилетки во власти. Действия главы государства не встречают даже конструктивной критики во властной команде. Виктору Федоровичу, как утверждает заместитель главы АП Анна Герман, не принято отказывать. Поэтому президент лихо бичует правоохранителей за плохое противодействие обороту наркотиков, критикует правительство за проект Налогового кодекса и любуется работой парламентской коалиции, которую в СМИ практически никогда не называют проправительственной.

Действительно, большинство в Верховной Раде снова равняется на президента. Хотя спикер парламента Владимир Литвин пытается оказать словесное сопротивление давлению «регионалов», дальше публичных заявлений негромким голосом процесс не идет. Владимир Михайлович вынужден наблюдать, как парламент становится управляемым далеко не спикером, а «дирижерами» из сектора Партии регионов. Создание неформальной группы «Право выбора» во главе с Давидом Жванией должно было окончательно продемонстрировать Литвину, кто в доме хозяин, поэтому лидер Народной партии предпочел затаиться. Для него ситуация напоминает сцену из боевика, когда тяжело раненый позитивный герой последним выстрелом сможет поразить злодея наповал. Конечно, если вовремя поднесут патроны.

Вопрос о способности премьера Николая Азарова вести самостоятельную политическую игру выглядит заведомо риторическим. Николай Янович не только постоянно клянется в лебединой верности Виктору Януковичу, но и не располагает необходимыми ресурсами для оппонирования президенту. Возглавляемое Азаровым правительство можно назвать коалиционным для Партии регионов. В нем представлены несколько групп влияния, каждая из которых пытается реализовывать собственные интересы. Подобное сегментирование еще найдет отражение во время разработки Государственного бюджета на следующий год. «Свой человек» у премьера только в Министерстве финансов – Федор Ярошенко. Показательно, что за назначение руководителя «Укрспецэкспорта» (главный экспортер оружия в стране) премьер не вел аппаратную борьбу. Азаров вольно или невольно повторяет судьбу Валерия Пустовойтенко – тот был самым удобным премьер-министром для Леонида Кучмы, но оказался ненужным после президентской кампании 1999 года.

Ни лидер «Сильной Украины» Сергей Тигипко, ни другие члены правительства, оттеняющее доминирование «регионалов» в исполнительной власти, не имеют реальных рычагов влияния на принятие решений Кабинетом Министров. Сергея Леонидовича даже отодвинули от переговоров с МВФ, которые он непродолжительно курировал. Азаров и Янукович определенно не намерены создавать «сильному» Тигипко условия для формирования образа «реформатора номер один» в стране.

Сегодня Янукович словно проводит артподготовку перед решающим наступлением, обрушиваясь с критикой на действия того или иного ведомства. Виктор Федорович настолько увлекся игрой в «доброго царя», что даже забыл: ответственные сотрудники структур исполнительной власти подобраны преимущественно по «региональному» признаку, и, критикуя их, он фактически демонстрирует непрофессионализм собственной партии.

Законы жанра требуют от главы государства решимости, и основные действия запланированы на осень.

Выборы в последнее воскресенье октября с высокой вероятностью подарят Партии регионов усиление позиций во многих местных советах плюс право выбирать по собственному вкусу союзников с прицелом на будущие парламентские выборы. Конечно, в стране, где зарегистрированы 182 партии, непросто разом создать двухпартийную систему, но «регионалы» могут провести естественный отбор. Местные выборы важны для Януковича в том плане, что они могут создать видимость если не сшивания страны, то демократического формирования власти, овацией встречающей каждое телодвижение главы государства. Портить отношения с Европой Виктор Федорович не рискнет, потому и пытается соблюсти рамки политического приличия.

Нынешняя система власти, де-факто замкнутая на Януковиче, позволяет Банковой не спешить с выбором алгоритма переписывания Конституции. Похоже, 2011 год станет решающим в деле не только выписывания президентских полномочий, но и переписывания Конституции. К тому времени будет обкатана смешанная избирательная система, способная стать важным элементом политики кнута и пряника в отношении депутатского корпуса. Президентская команда не спешит раскрывать свои карты, хотя логика ее действий понятна: позиции главы государства должны быть максимально расширены, а возможности оппонентов влиять на систему власти – сужены. Расширенные президентские полномочия Виктор Федорович может использовать, например, для мобилизации на государеву службу премьера-реформатора, способного изменить ситуацию в стране. И, конечно же, продлить свое пребывание во власти.

Наблюдая за тем, как старательно в Украине копируют достижения российских политических технологий, невольно задумаешься: будет ли проведена в Киеве операция «Преемник» и кто станет счастливчиком, способным заменить Виктора Януковича на президентском посту? Остается лишь напомнить, что Украина – не Россия, и даже очевидное усиление полномочий главы государства не способно обеспечить монополию на власть в стране, пережившей революцию на Майдане.

Евгений Магда