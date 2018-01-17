В Житомире в течение месяца демонтируют незаконные временные сооружения и конструкции наружной рекламы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"Во время заседания исполнительного комитета городского совета, 17 января, члены исполкома утвердили решение о демонтаже временных сооружений, оборудования, специальных конструкций внешней рекламы в Житомире", - сказано в сообщении.

В перечень объектов, которые подлежат демонтажу, попали девять временных сооружений и устройств, что были самовольно размещены или владельцы которых не заключили договоры о долевом участии в содержании объектов благоустройства.

Также КП «Инспекция по благоустройству н. Житомира» в течение месяца уберет с улиц города самовольно размещенные специальные конструкции внешней рекламы. В перечень включено 63 объекта, подлежащих демонтажу.