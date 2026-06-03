Зеленского могут лишить высшей награды Польши: Дуда отреагировал

Бывший президент Польши заявил, что Зеленский получил орден при других обстоятельствах, но окончательное решение о возможной ликвидации награды будет принимать Кароль Навроцкий.

Бывший президент Польши Анджей Дуда прокомментировал дискуссию вокруг возможного лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши.

В интервью Onet экс-президент напомнил, что награждал Зеленского в 2023 году при обстоятельствах, которые существенно отличались от нынешних.

"Владимир Зеленский получил Орден Белого Орла в другое время и при других условиях. Сейчас они изменились, как и поведение Владимира Зеленского. И это очевидно", – заявил Дуда.

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В то же время он воздержался от прямых оценок относительно будущей судьбы награды, отметив, что окончательное решение принадлежит действующему главе польского государства.

По словам Дуды, президент Польши Кароль Навроцкий перед принятием решения учтет позицию капитулы ордена и все обстоятельства дела.

"Президент выслушает мнение капитулы и, принимая решение, обязательно учтет все обстоятельства и факты. А они разные – не все запомнились, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере", – отметил экс-президент.

Орден Белого орла – почему возник спор

Напомним, Зеленский получил орден Белого Орла от Дуды в 2023 году за особый вклад в развитие польско-украинских отношений. Награду украинскому лидеру вручили во время визита в Варшаву.

Однако в последнее время в Польше развернулась дискуссия о целесообразности сохранения награды. Причиной стало решение о присвоении одному из подразделений украинских Сил специальных операций почетного наименования в честь Героев УПА.

Именно после этого Навроцкий предложил рассмотреть вопрос о возможном лишении Зеленского ордена.

На данный момент польские власти не приняли никакого официального решения. Известно лишь, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение капитулы ордена Белого Орла во время заседания, запланированного на 8 июня.

Украина и Польша - последние новости

Как сообщал УНИАН, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву с официальным визитом президент Польши Кароль Навроцкий вручил ему символический подарок, связанный с Волынской трагедией.

На снимке, который опубликовала Канцелярия президента Польши со встречи, можно заметить два тома книги. По данным издания, это двухтомное издание Института национальной памяти под названием "Документы Волынского преступления".

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