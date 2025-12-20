Волынская трагедия остается одним из самых деликатных событий в польско-украинских отношениях.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву с официальным визитом президент Польши Кароль Навроцкий вручил ему символический подарок, который связан с Волынской трагедией. Об этом сообщает польское издание Gazeta.pl.

Как прошла встреча Зеленского и Навроцкого

Отмечается, что во время визита Зеленского в Варшаву 19 декабря Навроцкий торжественно встретил его в сопровождении представителей Канцелярии президента Польши и Министерства иностранных дел. После завершения церемонии лидеры направились внутрь дворца, где прошла их встреча с глазу на глаз.

В издании поделились, что переговоры Зеленского и Навроцкого затянулись и продлились дольше, чем было предусмотрено графиком. После встречи лидер Польши сообщил в соцсетях, что у них состоялся жесткий, но честный партнерский разговор по вопросам, имеющим ключевое значение для Польши и Украины.

Подарок для Зеленского

На снимке, который опубликовала Канцелярия президента Польши со встречи, можно заметить два тома книги. По данным издания, это двухтомное издание Института национальной памяти под названием "Документы Волынского преступления".

Журналисты отметили, что это издание вышло в 2023 году, когда Навроцкий занимал должность президента Института национальной памяти. В издании рассказали, что эта книга состоит из показаний свидетелей одного из самых деликатных событий в польско-украинских отношениях на протяжении десятилетий.

Тем не менее, "Новини.LIVE" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины пишет, что эта информация не соответствует действительности. Собеседники издания подчеркнули, что издание действительно присутствовало в зале на встрече лидеров Украины и Польши, но Навроцкий не дарил эту книгу Зеленскому, и украинской стороне ее не передавали.

Что сказал Навроцкий о встрече с Зеленским

Напомним, что ранее во время общения с медиа президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву - это плохая новость для России. Он подчеркнул, что это доказательством того, что Украина и Польша едины в вопросах стратегического сотрудничества, а также в вопросах безопасности.

Кроме того, Навроцкий высказался и об исторических вопросах. Он заявил, что их необходимо решить, а соответствующие заявки были переданы Украине.

