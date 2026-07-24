Охотится на самых ядовитых и опасных змей в мире: что это за отважный зверек

Некоторые другие млекопитающие также охотятся на ядовитых змей.

По словам специалиста Стива Харриса, несколько видов мангустов охотятся на такую ​​грозную добычу, как ядовитые змеи. Об этом пишет discoverwildlife.

Будучи быстрыми и ловкими, они часто уклоняются от укусов змей, но при этом устойчивы к яду этих рептилий.

Отмечается, что наиболее распространенный активный компонент змеиного яда, альфа-нейротоксин, блокирует передачу нервных импульсов к мышечным клеткам, парализуя и в конечном итоге убивая жертву.

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Мангусты демонстрируют высокую степень устойчивости к яду благодаря небольшим изменениям в рецепторах ацетилхолина, которые передают сигналы к мышцам.

Интересно, что укушенные змеями мангусты обычно выздоравливают.

Некоторые другие млекопитающие также охотятся на ядовитых змей. Наиболее известным из них является медоед (или ратель), который охотится на крупных кобр, гадюк и черных мамб - одних из самых ядовитых змей в мире.

Отмечается, что стратегия медоеда заключается в том, чтобы атаковать затылок своей жертвы-рептилии. Толстая кожа этого млекопитающего помогает защитить его от укусов змей, но, как и мангусты, он также устойчив - хотя и не обладает иммунитетом - к змеиному яду.

Новости о животных

Азия, вероятно, наиболее известна своими тиграми, но на континенте обитает множество других видов, способных быстро расправиться с человеком.

В частности, в Индии обитают смертельно опасные змеи, скорпионы, львы, тигры, леопарды, медведи, волки и крокодилы - и все они сосредоточены в стране с населением более миллиарда человек.

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