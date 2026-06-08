Для США настал лучший момент заставить Путина прекратить войну, – экс-глава МИД РФ

Экс-глава МИД РФ считает, что даже в случае поражения Путин объявит своему народу о "победе".

США давно воспринимают Украину как "политическую проблему" или даже "экономическое бремя". Администрация президента США Дональда Трампа перешла от предположения, что ей удастся быстро заключить сделку, чтобы закончить полномасштабную войну, до затяжных переговоров, которые не сдвигаются с места из-за упертости России.

Как пишет первый министр иностранных дел постсоветской России и один из главных сторонников партнерства Москвы с США и Западом Андрей Козырев в своем материале для Newsweek, Украина теперь является не просто получателем западной помощи, а становится участником обеспечения безопасности самого Запада.

Он напомнил, что вскоре после распада СССР демократические траектории России и Украины разошлись. РФ начала скатываться обратно к авторитаризму и в конечном итоге превратилась в персоналистическую тиранию, а свободная и европейская Украина могла бы разоблачить основные ложные представления, на которых основан путинизм. По его словам, это одна из причин, почему российский диктатор Владимир Путин решил начать полномасштабную войну против Украины.

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Козырев отметил, что Украина уже продемонстрировала способность не просто противостоять агрессии, но и все чаще наносить эффективные ответные удары. Он подчеркнул, что Украина стала одной из самых инновационных военных лабораторий в мире, открывая новые горизонты в области ведения войны с использованием дронов, адаптации к условиям поля боя и электронной обороны.

Козырев добавил, что в это же время российская экономика испытывает растущее давление, но для Кремля это не является чем-то новым. Еще с момента аннексии Крыма в 2014 году Москва живет под давлением западных санкций. Они нанесли реальный ущерб, но их оказалось недостаточно, чтобы остановить войну.

Что поможет заставить Путина прекратить войну

Путин выбрал военную силу в качестве основного инструмента своей политики. По словам Козырева, помощь Украине в приобретении современного оружия, необходимого для отражения вторжения, - это единственный реалистичный способ заставить Кремль прекратить войну и вывести войска с оккупированных территорий.

Козырев также считает, что Путин не решится использовать ядерное оружие против Украины.

"Путин безжалостен, но не самоубийца. Он гораздо скорее сохранит свою власть над Россией в пределах ее международно признанных границ, чем рискнет спровоцировать катастрофу экзистенциальных масштабов", - подчеркнул автор статьи.

Козырев уверен, что Путин, столкнувшись с военным провалом, скорее всего, объявит о некой форме победы, усилит внутренние репрессии и постарается сохранить свой режим.

Он добавил, что сейчас для США настало время поддержать Украину с ясностью и решимостью. Козырев отметил, что США должны сплотить союзников, чтобы вместе сдержать дальнейшую агрессию и продемонстрировать стратегическую уверенность.

"Более решительная реакция США в Европе также заставит Пекин дважды подумать, прежде чем проверять авторитет США в отношении Тайваня", - написал Козырев.

В США раскритиковали Трампа и Конгресс за недостаточную помощь Украине

Ранее конгрессмен, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон заявил, что президент США Дональд Трамп придерживается политики по завершению войны в Украине, направленной на достижение соглашения путем переговоров, однако вряд ли это сработает. Он подчеркнул, что Вашингтон должен поддерживать правильную сторону, демократию, страну, которая стремится к свободным рынкам.

Бэкон отметил, что Россия ненавидит США, и он не понимает, почему Трамп этого не видит. Конгрессмен добавил, что самому Путину не нравится Америка и он ненавидит то, за что она борется.

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