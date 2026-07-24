На Добропольском направлении пограничники сорвали масштабный танковый прорыв РФ (видео)

Это произошло на Добропольском направлении.

На Добропольском направлении оккупанты предприняли одну из самых масштабных за последнее время попыток танкового прорыва, но были разгромлены. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с соседними подразделениями сорвали вражеский штурм.

"Бойцы "Феникса" уничтожили 9 танков, 2 бронемашины, 3 установки "Град" и ликвидировали несколько десятков оккупантов. Вся эта бронированная "величественность" осталась догорать среди полей и насаждений Донецкой области", - говорится в сообщении.

На видео, размещенном ГПСУ, словно в игре, украинские беспилотники поочередно уничтожают бронетехнику врага и российских военных на мотоциклах.

Уничтожение вражеской техники - что известно

Как сообщал УНИАН, бойцы подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины в Донецкой области уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3".

Известно, что такая система стоит 50 миллионов долларов.

Оккупанты перебрасывали технику на фронт, не скрываясь, и поплатились за это.

Кроме того, в ГПСУ сообщили, что враг пытается расширить зону боевых действий на севере Харьковской области.

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