В Евросоюзе думают, как запретить воевавшим против Украины россиянам въезд в Шенген

Уже многие страны выразили поддержку этому предложению, и соответствующая работа по нему будет продолжена.

В Евросоюзе представили предложение о запрете россиянам, воевавшим против Украины, въезжать в страны Шенгенской зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель Евросоюза Кая Каллас сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Есть предложение запретить российским бывшим участникам боевых действий въезд в Шенгенскую зону", - сообщила Каллас.

По ее словам, российские бывшие комбатанты представляют риск для безопасности.

Как добавила высокий представитель, сегодня многие страны-члены выразили поддержку этому предложению.

"Если посмотреть, сколько там бывших комбатантов, по сравнению, например, с войной в Афганистане, то их много. И это создает явные риски для безопасности Европы. Поэтому мы согласились продолжить работу над этим предложением и проверить заинтересованность государств-членов", - заявила Каллас.

Она отметила, что это один из тех шагов, который нужно подготовить заранее.

"Если будет прекращение огня или какое-то решение, мы должны получить ответы на то, что мы должны делать, и какие затем будут риски, потому что риски также меняются", - сказала Каллас .

Страны Шенгена

Как сообщал УНИАН, полноправными членами Шенгенской зоны являются 29 стран. Из них 25 - это государства-члены Евросоюза, а еще 4 страны из-за пределов ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн). В этих странах нет проверок на внутренних сухопутных границах.

Последними странами, присоединившимися к Шенгену, стали Румыния и Болгария. Они сделали это 1 января 2025 года.

