Они начали переговоры о вступлении в Шенген еще 13 лет назад.

Шенгенская зона пополнилась еще двумя странами. Ими стали Болгария и Румыния.

Таким образом страны-члены Евросоюза отменяют проверки на внутренних сухопутных границах с этими двумя странами уже 1 января 2025 года.

Напомним, Румыния и Болгария начали переговоры о присоединении к Шенгенской зоне еще в 2011 году.

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Вступление Болгарии и Румынии в Шенген

Румыния и Болгария начали "воссоединение" с Шенгенской зоной еще в 2005 году за два года до того, как они официально стали членами Евросоюза. Саму заявку на присоединение к Шенгену они подали в 2011 году. Впрочем, их путь к желаемому "шенгену" был полон бюрократических процедур и препятствий со стороны "любых соседей". И в течение всего этого времени для них действовали правила типа нашего безвиза – в частности, румыны и болгары могли посещать без виз страны "шенгена", но им все равно приходилось проходить пограничный контроль.

А 31 марта этого года, после многих лет ожиданий и отказов, эти страны частично вступили в Шенген. Это нововведение, получившее название "авиационный шенген", принесло некоторые изменения и для украинцев.Они были как приятны, так и не очень, и их стоило учитывать перед планированием путешествий.

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