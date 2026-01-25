Россия хочет делить электроэнергию Запорожской АЭС с Украиной, - Politico

Большая часть переговоров на этой неделе была посвящена вопросу о том, кто будет контролировать ЗАЭС.

Российская сторона во время переговоров в Абу-Даби продвигала идею о том, что электроэнергия с Запорожской АЭС должна делиться между Россией и Украиной. Об этом пишет Politico, ссылаясь на заявления американских чиновников.

Как пишет издание, большая часть переговоров на этой неделе была посвящена экономике, а также вопросу о том, кто контролирует Запорожскую атомную электростанцию в Украине, которая оккупирована российскими войсками.

"Соглашение достигнуто не было, но Москва выступает за то, чтобы Украина и Россия делили между собой электроэнергию, производимую этой станцией, которая является крупнейшей в Европе", - отмечает издание.

Также один из чиновников подчеркнул, что обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира – "например, план процветания для Украины, некоторые возможности для России заключать деловые сделки с Соединенными Штатами Америки".

Запорожская АЭС - что с ней происходит

Ранее сообщалось, что российские войска превратили временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в площадку для военной техники и учебный полигон для пилотов БПЛА.

Статус этой атомной станции, которая является крупнейшей в Есропе, играет большую роль в мирных переговорах. Украина выступает против совместного управления ЗАЭС, поскольку это будет означать контроль над электростанцией со стороны России. Известно, что Соединенные Штаты также проявили интерес к станции, рассматривая ЗАЭС как возможность продвигать американские экономические интересы в мирном соглашении.

