Россияне превратили ЗАЭС в учебный полигон: в ВСУ показали, как сейчас выглядит станция

В частности, враг удерживает на территории Запорожской АЭС военную технику.

Российские войска превратили временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в площадку для военной техники и учебный полигон для пилотов БПЛА.

Украинским военным удалось заснять, как сейчас выглядит территория захваченной станции с помощью разведывательного дрона. Видео опубликовал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Это – видео Запорожской АЭС с БПЛА-разведчика. Видео очень и очень свежее. На нем видно, как российская военная техника стоит прямо у ядерных реакторов, что является нарушением норм международного гуманитарного права", – подчеркнул он.

Волошин отметил, что Международное гуманитарное право прямо запрещает использовать АЭС в качестве военных объектов. Но россиянам это, очевидно, безразлично.

"Зная, что мы не будем наносить огневые удары по атомной станции, россияне прячут здесь свою военную технику. Они используют территорию и объекты ЗАЭС как учебный полигон для своих операторов БПЛА", – продолжил спикер Сил обороны юга.

Более того, есть данные о том, что враг несколько раз наносил оттуда удары РСЗО по Запорожью.

"Как думаете, видят ли это эксперты МАГАТЭ, миссия которых находится на станции?" – поинтересовался Волошин.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция находится под контролем врага с начала марта 2022 года. Нарушая все принципы ядерной безопасности, противник разместил там военную технику.

Статус ЗАЭС играет большую роль в мирных переговорах. Украина выступает против совместного управления ЗАЭС, поскольку это будет означать контроль над электростанцией со стороны России. Известно, что Соединенные Штаты также проявили интерес к станции, рассматривая ЗАЭС как возможность продвигать американские экономические интересы в мирном соглашении.

