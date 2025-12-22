Советник Путина Юрий Ушаков пригрозил, что поправки к мирному плану США могут привести к продолжению войны в Украине.

Главный советник Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил журналистам в воскресенье, что предложенные поправки к плану Вашингтона могут продлить конфликт в Украине, сообщает The Guardian.

"Я уверен, что предложения, которые сделали или пытаются сделать европейцы и украинцы, безусловно, не улучшают документ и не улучшают возможность достижения долгосрочного мира", - сказал Ушаков.

При этом, советник российского диктатора добавил, что не видел конкретных предложений и что его критика "не является прогнозом".

Издание приводит данные американской разведки, свидетельствующие о том, что глава Кремля по-прежнему планирует захватить всю Украину и вернуть себе части Европы, принадлежавшие бывшему Советскому Союзу.

Также в статье упоминается, что на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин назвал европейских лидеров "свиньями" и заявил, что Россия достигнет своих целей дипломатическим путем или силой.

В то же время, добавляет издание, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер проводят переговоры с российским посланником Кириллом Дмитриевым в Майами, веря, что мирное соглашение может быть близко.

Также в публикации издание цитирует заявление президента Украины Владимира Зеленского, что дипломатические усилия продвигаются "достаточно быстро" и что представители Украины во Флориде работают с американской стороной. Добавляется, что украинская делегация провела отдельные встречи в США с американскими и европейскими дипломатами.

Мирные переговоры в США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф написал в соцсети, что в течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела серию продуктивных и конструктивных встреч с партерами из США и Европы. Уиткофф поделился, что на встрече делегаций Украины и США основное внимание уделялось дальнейшей разработке плана из 20 пунктов, согласованию позиций по гарантиям безопасности, а также обсуждению экономического развития и процветания. Спецпредставитель Трампа отметил, что Украина остается полностью преданной достижению справедливого и устойчивого мира.

Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили усилия, направленные на достижение "длительного и подлинного" завершения войны в Украине. Стармер сообщил Трампу, что страны, которые входят в "Коалицию желающих", готовы поддержать любое мирное соглашение и обеспечить справедливое и длительное прекращение военных действий.

