В Стамбуле тем временем побеждает Кылычдароглу.

Турецкие СМИ после отмены запрета ЦИК начали публиковать предварительные данные о результатах исторического второго тура президентских выборов. Как свидетельствуют данные, опубликованные Anadolu и TRT Haber, по состоянию на 19:40 подсчитано уже более 96% голосов избирателей.

В президентской гонке пока лидирует действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он набирает 52.24% голосов избирателей, а его оппонент – кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 47.76%

Однако стоит заметить, что в процессе подсчета голосов отрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу стремительно сокращается. Кроме этого, результаты голосования в Стамбуле, ключевом и крупнейшем городе страны, где живет 15 из 85 миллионов населения, пока в пользу оппозиционера. Здесь Кылычдароглу набирает 51.38%, тогда как Эрдоган – 48.62%.

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Председатель ЦИК страны Ахмет Йенер сообщил первые официальные предварительные результаты подсчета голосов. По его словам, по результатам подсчета 54% голосов, Эрдоган набирает 54.47% голосов, а Кылычдароглу - 45,53%.

Выборы в Турции - что нужно знать

14 мая в Турции прошли выборы, жители страны одновременно выбирали нового президента и членов парламента.

Впервые определиться с новым лидером, который будет занимать пост президента следующие пять лет, по итогам первого тура выборов не удалось. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти два десятилетия, набрал 49,52% голосов избирателей, а его ключевой оппонент Кемаль Кылычдароглу – 44,88%.

Накануне второго тура выборов, который проходит сегодня, 28 мая, Синан Оган, который набрал 5% голосов и вышел из президентской гонки, поддержал Эрдогана. Националистические политические силы поддержали Кылычдароглу.

В день второго тура выборов действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова прибегнул к поощрению своих сторонников раздачей денег и подарков.

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