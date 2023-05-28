Граждане делают выбор между Эрдоганом и Кылычдароглу.

В Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории Республики проходит второй тур голосования на выборах президента. По информации агентства Anadolu, голосование на избирательных участках будет длиться до 17:00 по местному времени.

По всей стране установлены свыше 191 тыс. избирательных урн. Число избирателей превышает 60 млн. человек.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов в президенты не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Союза народа", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и представитель оппозиции, кандидат от "Союза нации", лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).

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Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах и на КПП проголосовало в целом 3,5 млн. избирателей.

Избирательные урны из-за рубежа доставлены в Анкару на самолетах и дипломатической почтой. Они будут вскрыты в воскресенье вечером, вместе с другими урнами после окончания голосования.

Запрет на экзит-полы об итогах выборов будет действовать до 21:00 воскресенья, 28 мая.

Также сообщается, что сегодня во время голосования мэр Стамбула, кандидат в вице-президенты "Союза наций" Экрем Имамоглу заявил, что Кылычдароглу в случае победы на выборах президента Турции намерен поддерживать партнерские отношения с РФ, как и со всеми соседями.

Выборы в Турции - что известно

Президента Турции выбирают сроком на пять лет.

Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая. По его результатам ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, таким образом действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган и его соперник, представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу должны побороться за победу во втором туре.

При этом 19 мая кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая чуть больше 5% олосов избирателей, призвал своих сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана. В то же время Кылычдароглу заручился поддержкой националистической партии, которая получила 2,2% голосов на парламентских выборах.

Оппозиционный альянс пообещал восстановить парламентскую демократию в Турции, если они одержат победу над Эрдоганом, отменив введенную им президентскую систему.

Пееред первым туром турецкие СМИ, ссылаясь в частности на опрос агентства ORC Arastirma, сообщили, что кандидат в президенты Кылычдароглу может одержать победу на выборах в мае 2023 года.

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