Оган в первом туре выборов набрал 5,14% голосов.

Один из кандидатов на пост президента Турции, Синан Оган, объявил о поддержке во втором туре действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает CNN Turk, об этом Оган, который в первом туре выборов набрал 5,14% голосов, заявил в понедельник.

"В результате переговоров и консультаций я заявляю, что мы поддержим кандидата от Народного альянса Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов", — сказал Оган.

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Он отметил, что принял это решение, так как считает его "правильным для страны и народа" и призвал избирателей, проголосовавших него в первом туре, поддержать Эрдогана во втором туре.

Выборы в Турции

14 мая в Турции прошел первый тур президентских выборов, в котором главным оппонентом действующего президента Реджепа Эрдогана, был представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу. После подсчета голосов Эрдоган получил 49,5% голосов, а Кылычдароглу - 44,89%.

Так как ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, был назначен второй тур выборов. Он состоится 28 мая.

Ранее многие эксперты предрекали успех именно сопернику Эрдогана.

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