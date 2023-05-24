Кылычдароглу заручился поддержкой националистической партии, которая получила 2,2% голосов на парламентских выборах 14 мая.

Главный конкурент действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в борьбе за президентское кресло Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой националистической партии во втором туре выборов.

Как сообщает Bloomberg, лидер националистической партии Зафер, приверженец антииммиграционной политики Умит Оздаг, объявил о поддержке Кылычдароглу в среду. Первоначально он поддержал Синана Огана, который выбыл из гонки после того, как получил 5,2% голосов в первом туре. Однако Оган ранее объявил о поддержке Эрдогана.

"Кылычдароглу ясно дал понять, что беженцы должны вернуться на родину, и что он будет проводить эту политику", — сказал Оздаг. - "Поэтому партия "Зафер" решила поддержать его во втором туре президентских выборов".

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Однако отмечается, что Кылычдароглу, вероятно, нуждается в большей поддержке, чем партия "Зафер", получившая 2,2% голосов на парламентских выборах 14 мая.

Выборы в Турции - что известно

14 мая в Турции прошел первый тур президентских выборов. Ни один из кандидатов не набрал больше 50 голосов, хотя действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган был близок к этому со своим результатом в 49,5% голосов.

В воскресенье, 28 мая, состоится второй тур. Соперником Эрдогана будет лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который в первом туре набрал 44,89% голосов и по мнению многих экспертов, имеет большие шансы на победу.

Однако в понедельник, 19 мая. Синан Оган, набравший в первом туре чуть больше 5% голосов, объявил о своей поддержке Эрдогана и призвал своих избирателей голосовать за него во втором туре. Это значительно повысило шансы действующего президента на победу.

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