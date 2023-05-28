Некоторые избиратели в ответ целовали президенту руки.

Сегодня в Турции проходит второй тур президентских выборов – впервые в истории страны. Как и во время первого тура, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган раздавал своим сторонникам деньги и подарки, сообщает канал иновещания Украины FREEДОМ.

Спецкорреспондентв Виталий Сизов из Стамбула информирует, что не всем избирателям пришлась по душе раздача подарков в день голосования – одна из избирательниц демонстративно повесила подаренную президентом игрушку на забор.

В то же время сторонники Эрдогана раздачу денег восприняли позитивно, свидетельствуют многочисленные видео с его встреч с избирателями.

В сети также появилось видео, на котором президент Турции общается с избирателями, жмет им руки и раздает банкноты номиналом 200 лир (около 370 гривен), а одна из женщин в толпе в ответ целует Эрдогану руку.

Напомним, во время первого тура выборов Эрдоган вместе с супругой также раздавал избирателям по 200 лир. Тогда сообщалось, что подкупом избирателей это не будут считать, поскольку деньги получали дети.

Выборы в Турции - что нужно знать

14 мая в Турции прошли одновременно президентские и парламентские выборы. Впервые в истории страны ни один кандидат в президенты не набрал более 50% голосов и был организован второй тур выборов. В него попали действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти два десятилетия, и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Они набрали 49,52% и 44,88% голосов соответственно.

Кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган, набравший в первом туре чуть больше 5% голосов, призвал сторонников поддержать Эрдогана. Кылычдароглу заручился поддержкой националистической партии.

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