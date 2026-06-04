Европе нужна Украина: в The Economist объяснили, почему вступление в ЕС должно произойти быстро

По мнению издания, если Европа хочет защитить свои границы и избавиться от зависимости от трансатлантической помощи, ей нужна Украина.

С тех пор, как президент США Дональд Трамп сократил американскую военную помощь Украине, Европе удалось восполнить этот пробел, пишет The Economist.

Издание сообщило, что Европа ускоряет поступление средств и вооружения на восток, одновременно усиливая санкции против российского агрессора.

"Отчасти благодаря европейской помощи тяжелые потери России на поле боя оказывают давление на Владимира Путина", – говорится в статье.

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Отмечается, что в связи с тем, что американские дипломатические усилия по прекращению войны исчерпываются, некоторые в Европе задаются вопросом, не пришло ли время им взять на себя инициативу и поговорить с российским лидером.

По мнению издания, это время может наступить, но не сейчас. Более насущный вопрос для Европы касается ее отношений со страной, которая превратилась из подопечной Запада в важного партнера в сфере безопасности.

"Закаленная в боях украинская армия добивается успехов, а ее инновационная оборонная промышленность растет", – отмечается в статье.

Поэтому издание констатирует, что если Европа хочет защитить свои границы и избавиться от зависимости от трансатлантической помощи, она нуждается в Украине так же сильно, как и Украина – в Европе. Приоритетом Европы должно быть полное принятие Украины, и это должно произойти быстро.

Для самой Украины цель уже давно ясна: полноправное членство в ЕС, чтобы укрепить связи с Западом и компенсировать утраченные в пользу России территории.

По данным издания, через четыре года после принятия Украины в качестве кандидата на членство, в этом месяце ЕС, как ожидается, откроет первый "кластер" переговоров, который будет охватывать такие темы, как демократия и верховенство права.

"Некоторые в Киеве надеются, что полное членство может наступить уже в следующем году", – отмечается в публикации.

Однако в ЕС даже энтузиасты сомневаются, что это может произойти в течение десятилетия. Разрыв в ожиданиях между двумя сторонами является опасным.

Издание сообщило, что частичная ответственность за это лежит на президенте Украины Владимире Зеленском. Он должен прилагать больше усилий для укрепления внутренних независимых институтов, а особенно для борьбы с коррупцией. Кроме того, Зеленский должен быть более открытым к творческим подходам, которые позволили бы Украине сделать первые шаги на пути к союзу.

Указывается, что канцлер Германии Фридрих Мерц недавно предложил "ассоциированное членство" с ограниченными правами голоса в качестве промежуточного этапа на пути к полноправному вступлению. Президент Украины поспешил отклонить это предложение.

Однако, по мнению издания, большая ответственность лежит на европейцах. Слишком многие до сих пор рассматривают Украину как объект благотворительности.

"На самом деле Европе есть чему поучиться у достижений Украины, особенно в сфере технологий, производства и применения дронов", – говорится в публикации.

Издание пояснило, что европейские армии могут укрепить собственную безопасность, инвестируя в своего соседа. Министр обороны Швеции отметил, что испытания систем вооружения в Украине приносят инновации за считанные недели или месяцы, тогда как у себя дома на это требуются годы или десятилетия.

В то же время некоторые европейцы опасаются, что процессы идут слишком быстро. Они говорят о рисках, связанных с поспешным принятием в свой союз большой, бедной страны с неразвитой институциональной базой.

"Эти опасения не являются беспочвенными, но они не учитывают общей картины: Европа должна действовать быстро, чтобы обрести больше "жесткой силы", необходимой для самозащиты в мире, который становится все более враждебным", – отмечает издание.

Включение Украины в состав Европы является средством противостояния очевидной региональной угрозе – России. Добавляется, что расширение – это не просто бюрократический процесс, а геополитический инструмент для континента, который выглядит уязвимым среди более агрессивных великих держав.

Другие идеи, такие как создание Европейского совета безопасности, в состав которого могла бы войти Великобритания, могли бы помочь быстрее формализовать партнерство с Украиной в сфере безопасности.

Однако приоритетом должно стать ускорение процесса вступления Украины в ЕС.

"ЕС следует уже сейчас приступить к разработке договора о вступлении – как знак намерений как для уставшего от войны народа Украины, так и для инвесторов, которые будут финансировать ее послевоенное восстановление", – считает издание.

В свою очередь, Украина должна быть готова к задержкам с субсидиями или правами на свободное передвижение, чтобы Европе было легче достичь единодушия.

Издание сообщило, что результаты показывают, что некоторые молодые украинцы становятся все более скептичными в отношении членства в ЕС. Это должно стать сигналом тревоги.

"Что хуже: впустить в клуб бедную, но полную энтузиазма Украину или оставить за его пределами разочарованную, но мощную страну?", – задается вопросом издание.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил председательствующий Кипр за лидерство в продвижении процесса вступления Украины в Евросоюз, а также все государства-члены ЕС, Европейской комиссии и институтам ЕС за их непоколебимую поддержку. Сибига подчеркнул, что ценит конструктивное взаимодействие со стороны Венгрии. Он добавил, что открывается новая страница в украинско-венгерских отношениях, построенная на взаимном уважении, доверии и общем европейском будущем.

Также мы писали, что, как отмечает Politico, Будапешт заключил с Киевом историческое соглашение, которое открывает путь для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в ближайшее время. Издание отметило, что прорыв произошел на фоне того, что правительства стран ЕС официально продвинули заявки Украины на членство. Встреча послов в Брюсселе положила начало процессу открытия первого переговорного блока в рамках переговоров о вступлении. Ожидается, что общая позиция ЕС по кластеру, вероятно, будет официально утверждена на следующей неделе. 15 июня в Люксембурге переговоры о вступлении могут официально перейти к следующему этапу.

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