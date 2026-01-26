Украина сможет присоединиться к ЕС, но будет иметь определенные ограничения в правах, - The Telegraph

В случае вступления стран Балтии, а также Молдовы, Грузии, Украины и Исландии, Европейский Союз увеличится почти на 400 000 квадратных миль.

Если раньше о расширении Европейского Союза в Брюсселе неохотно говорили, то сейчас не менее девяти стран "стучат в двери" блока, сообщает The Telegraph.

"Люди хотят присоединиться к Европейскому Союзу. Никто не хочет присоединиться к Китаю. Ни один сосед Соединенных Штатов не хочет присоединиться к Соединенным Штатам. Потому что мы уважаем друг друга, у нас царит верховенство права. Мы действительно говорим мягко", - заявил в Давосе премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Издание отмечает, что это можно сравнить с "большим взрывом" 2004 года, когда к Евросоюзу одновременно присоединились 10 стран, однако война в Украине все изменила.

В статье подчеркивается, что членство Киева в Европейском Союзе является важной составляющей мирного соглашения, которое Трамп пытается заключить с Путиным.

"Вступление в ЕС – это длительный, сложный и технический процесс, который является столь же сложным, как и выход из него", – говорится в публикации.

Более того, он может длиться более десяти лет, тогда как проект мирного плана предусматривает вступление Украины в ЕС уже в 2027 году. В статье добавляется, что это означает, что процесс нужно ускорить.

"Мы хотим быть уверены, что сможем выполнить свои обещания перед Украиной. ЕС не может выглядеть как сторона, блокирующая мирное соглашение", - поделился с изданием представитель ЕС.

В публикации объясняется, что комиссия в настоящее время рассматривает возможность поэтапного членства. В частности, Украина сможет присоединиться к блоку, но будет иметь ограниченные права в таких сферах, как голосование.

Это будет продолжаться до тех пор, пока в стране не будут проведены реформы, необходимые для получения классического членства. Издание объясняет, что среди них - приведение законодательства в соответствие с нормами ЕС, обеспечение верховенства права и антикоррупционные меры.

Примечательно, что этот план еще потребует одобрения столиц стран-членов блока.

"Адаптация правил расширения выводит ЕС и государства-члены из их зоны комфорта. Но учитывая геополитический контекст, сейчас идет дискуссия по поиску инновационных решений", - отметил представитель ЕС.

Издание отметило, что нарушение некогда нерушимых правил имеет цепной эффект. В частности, шесть стран Западных Балкан давно стремятся к членству и будут требовать аналогичного отношения.

"Черногория и Албания ближе всего к тому, чтобы получить ключи от клуба после первых заявлений в 2008 и 2009 годах. Северная Македония, Косово, Босния и Герцеговина и Сербия также находятся в списке ожидания", - поделилось издание.

В то же время, в статье приводятся данные, что Молдова и Грузия подали заявки на вступление в 2022 году после полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Кроме того, говорится в публикации, в Исландии уже весной может состояться референдум о вступлении в ЕС частично с целью защиты "от жадного президента США". Гренландия, хотя и является частью Дании, не является членом ЕС.

Издание предполагает, что, возможно, из-за привычки президента США Дональда Трампа называть Гренландию "Исландией", апрельский опрос показал, что 43% респондентов поддерживают вступление в ЕС, а 39% – против.

Прогнозируется, что в случае присоединения балканских стран к ЕС, будет укреплен восточный фланг против влияния России. Также это обеспечит большую стабильность в регионе.

"ЕС является проектом мира, и это важно для Балкан", - рассказал чиновник.

При этом, как указывается в публикации, присоединение почти 40 миллионов украинцев и второй по величине территории на континенте является еще более важной защитой против Путина.

Издание отметило, что Украина имеет закаленную в боях армию численностью около 900 000 человек. Также в этой стране есть заводы по производству оружия, которые способны помочь Европе в перевооружении.

Приводятся данные, что на 2026 год Украина запланировала изготовить до 20 миллионов беспилотников при условии получения финансирования от союзников.

"Именно "стальной дикобраз", обеспеченный дополнительным оружием от ЕС, сможет сдержать любую дальнейшую российскую агрессию в Европе", - подчеркивается в статье.

Добавляется, что в случае вступления стран Балтии, а также Молдовы, Грузии, Украины и Исландии, Европейский Союз увеличится почти на 400 000 квадратных миль, в зависимости от границ Киева после войны. В таком случае население блока может вырасти до 57 миллионов.

"ЕС получит выгоду, потому что в этом новом мире размер имеет значение. Это сделает наш единый рынок больше, обеспечит стабильность и безопасность", - пояснил представитель ЕС.

В то же время, издание поделилось, что каждый окончательный договор о присоединении разрабатывается индивидуально для каждой страны-кандидата. Венгрия уже заявила, что наложит вето на членство Украины, также не все государства-члены признают суверенитет Косово.

В издании отмечают, что Франция, Нидерланды, Австрия и Германия исторически скептически относились к расширению, однако настроения в Париже и Берлине могут меняться.

"ЕС часто сравнивают со Священной Римской империей, о которой Вольтер сказал, что она "не является ни священной, ни римской, ни империей". Чтобы избежать таких обвинений, ЕС нужно упростить процесс принятия решений, но это означает передачу полномочий Брюсселю", - говорится в публикации.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Сербии Александр Вучич рассказал, что страны Европы начали открыто обсуждать вступление Украины в Евросоюз по упрощенной схеме в рамках мирного плана, но некоторые страны-члены выступают против этого. Вучич заявил, что частью плана по завершению войны является вступление Украины в ЕС уже с 1 января 2027 года. Он добавил, что тогда придется изменить процедуру принятия новых стран в блок.

Также мы писали, что премьер-министр Нидерландов Дик Схофф высказал мнение, что пока речь не идет о быстром вступлении Украины в Евросоюз. Он прогнозирует, что процесс приобретения Украиной членства может занять несколько лет. В то же время, Схофф уверен, что Украина должна быть в ЕС. Премьер Нидерландов отметил, что хотя война еще продолжается в Украине, это "удивительно, что страна осуществляет в собственном управлении", чтобы стать членом ЕС.

