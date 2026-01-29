В Кремле допустили проведение переговоров Зеленского и Путина, но только в Москве

Песков заявил, что рассуждения о другом месте для переговоров якобы "неуместны".

Россия пока не рассматривает проведение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в любом другом месте, кроме Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Мы пока что говорим о Москве. Рассуждения о другом месте для переговоров неуместны", - сказал он журналистам.

Песков также упрекнул Зеленского в том, что он не отреагировал на повторное приглашение на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Также пресс-секретарь Кремля добавил, что мирные переговоры в Турции и в ОАЭ "не являются преемственными". По его словам, эти переговоры отличаются по своей сути.

Зеленский готов встретиться с Путиным - что известно

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы. По его словам, лидеры Украины и РФ могли бы обсудить вопросы территорий и ЗАЭС.

Сибига подчеркнул, что пока Путине не демонстрирует то, что он хочет прекратить агрессию против Украины. Он добавил, что в современной геополитической реальности только США и президент Дональд Трамп способны заставить Москву прекратить войну.

