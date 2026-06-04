РФ управляет машина войны, которую Путин уже не может остановить: FA раскрыло причины

Путин стал заложником войны, которую он сам и развязал, отмечает издание.

За годы войны против Украины российская экономика и общество стали настолько организованы вокруг этой темы, что это значительно усложнило процесс завершения боевых действий для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Foreign Affairs (FA). Отмечается, что Кремль сделал войну центральным организующим принципом как социальной, так и экономической жизни россиян. На фоне этого финансовая и промышленная база России стала структурно зависимой от военных расходов, настолько, что целые регионы и сектора не могут выжить без нее.

По мнению издания, режим Путина не может нивелировать эти изменения, не обнажив огромное неравенство в стране или не создав большой класс бездоходных ветеранов.

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Журналисты отметили, что экономика РФ сейчас находится в тяжелом состоянии. Однако это не означает, что после прекращения войны она начнет восстанавливаться. Поскольку война настолько изменила российскую экономику, что без нее она может рухнуть.

В качестве примера издание отметило проблему контрабанды в РФ. Отмечается, что из-за санкций государство закрывает на нее глаза, поскольку это помогает экономике восполнить пробелы. Однако после завершения войны, если санкции не будут сняты сразу, РФ придется и в дальнейшем позволять этой экономике "серой зоны" работать.

Кроме того, военную экономику довольно сложно демонтировать безболезненным способом. В настоящее время около 40% всех государственных расходов уходят на оборонный сектор. Сейчас около 4,5 млн человек работают в российском ВПК. Однако большинство из этих компаний находятся в отдаленных регионах РФ из-за наследия советского мышления "глубокой обороны". На фоне этого гражданский сектор продолжает сталкиваться со все большими проблемами – от нехватки рабочей силы до увеличения налогов.

Участники так называемой "СВО" могут угрожать стабильности

Еще одна проблема для Путина – это возвращение более 700 тыс. российских оккупантов с линии фронта. И хотя Кремль уже пытается превратить их в лояльную для себя политическую базу, они все равно могут привести к новым проблемам. Это возможно из-за того, что как сами оккупанты, так и их семьи заинтересованы в легитимности войны. А потому любое мирное соглашение, которое они воспримут не как победу, рискует оттолкнуть их.

А еще есть такой момент, как деньги. Оккупанты за войну против Украины получают солидные деньги, но это прекратится после наступления мира. На данный момент, по данным СМИ, уже около 250 тыс. россиян, вернувшихся с войны, являются безработными.

Также возвращение ветеранов грозит России и ростом криминалитета. Сообщается, что сейчас россиян, воевавших против Украины, преследуют за убийство в РФ в 2,5 раза чаще, чем мужчин, не воевавших. Издание отмечает, что количество ветеранов, которые вернутся с войны, будет больше, чем после войны в Афганистане. В то время как инфраструктура для их возвращения стала еще хуже.

Способен ли Путин остановить эту машину

На фоне этого издание отмечает, что война стала фактом повседневной жизни для миллионов людей в России. И ее прекращение требует не только борьбы с амбициями Путина, но и со страхом перед потрясениями, которые может принести мир. Хотя Путин и остается центральной фигурой, принимающей решения в системе, однако его выбор ограничен последствиями его собственной политики.

"Война, возможно, и началась с решения одного человека. Но она закончится только тогда, когда изменятся основные стимулы, поддерживающие ее, будь то из-за истощения или отклонения от правил, которые сделают мир менее дорогостоящим. Понимание невидимых ограничений, которые сдерживают даже выбор правителя, является первым шагом к разработке этих отклонений. Слишком много дипломатической энергии было потрачено на попытки прочитать мысли Путина. Было бы лучше потратить ее на попытки понять военную машину, которую он создал, и то, как эта машина теперь управляет страной без него", – заключает издание.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс мирных переговоров замедлился из-за войны США на Ближнем Востоке. Он заявил, что Украина фактически находится в очереди на завершение войны. В то же время он заявил, что готов к личной встрече с Путиным, чтобы прекратить боевые действия.

В то же время ряд западных СМИ отмечает, что давление на Путина в отношении завершения войны растет. Как пишет The Washington Post, Кремлю нужен выход из ситуации на фоне того, что война в Украине зашла в тупик. Помимо экономических проблем, журналисты также отмечают наращивание дальнобойных возможностей РФ, а также фактическую остановку линии фронта.

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