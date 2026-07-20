Pixel 11a: новый 'народный' смартфон от Google полностью рассекречен до анонса

Издание IT Home опубликовало технические характеристики Google Pixel 11a, презентация которого ожидается только в начале 2027 года. Согласно "сливу", самый доступный представитель семейства Pixel предложит сразу несколько важных обновлений, включая новый процессор и модем.
Характеристики Google Pixel 11a:
- процессор Google Tensor G6;
- модем MediaTek M90;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2424×1080, частотой 60–120 Гц (LTPS-матрица) и яркостью 3350 нит;
- новый датчик "фронталки" для улучшенного распознавания лица.
- аккумулятор емкостью 4870 мАч.
Одним из самых заметных изменений станет переход на модем MediaTek M90. Предыдущие поколения Pixel нередко критиковали за высокое энергопотребление и нестабильную работу модемов Samsung Exynos. Ожидается, что новое решение улучшит качество связи и положительно скажется на автономности устройства.
Еще одной важной особенностью станет использование актуального чипсета Tensor G6, который будут устанавливать во флагманскую серию Pixel 11. К слову, Pixel 10a выходил с устаревшим Tensor G4. Также подтверждены четыре расцветки: черная, серебристая, зеленая и пурпурная.
Ранее в сети появились подробные характеристики линейки Google Pixel 11, презентация которой пройдет 13 августа. Согласно утечке, обновления получатся неоднозначными – с заметными улучшениями, но и некоторыми ухудшениями.
УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими телефонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.