Pixel 11a: новый 'народный' смартфон от Google полностью рассекречен до анонса

Новинка получит флагманский процессор, новый модем MediaTek и обновленную "фронталку".

Издание IT Home опубликовало технические характеристики Google Pixel 11a, презентация которого ожидается только в начале 2027 года. Согласно "сливу", самый доступный представитель семейства Pixel предложит сразу несколько важных обновлений, включая новый процессор и модем.

Характеристики Google Pixel 11a:

процессор Google Tensor G6;

модем MediaTek M90;

8 ГБ оперативной памяти;

6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2424×1080, частотой 60–120 Гц (LTPS-матрица) и яркостью 3350 нит;

новый датчик "фронталки" для улучшенного распознавания лица.

аккумулятор емкостью 4870 мАч.

Одним из самых заметных изменений станет переход на модем MediaTek M90. Предыдущие поколения Pixel нередко критиковали за высокое энергопотребление и нестабильную работу модемов Samsung Exynos. Ожидается, что новое решение улучшит качество связи и положительно скажется на автономности устройства.

Еще одной важной особенностью станет использование актуального чипсета Tensor G6, который будут устанавливать во флагманскую серию Pixel 11. К слову, Pixel 10a выходил с устаревшим Tensor G4. Также подтверждены четыре расцветки: черная, серебристая, зеленая и пурпурная.

Видео дня

Ранее в сети появились подробные характеристики линейки Google Pixel 11, презентация которой пройдет 13 августа. Согласно утечке, обновления получатся неоднозначными – с заметными улучшениями, но и некоторыми ухудшениями.

УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими телефонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

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