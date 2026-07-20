Джей Ло призналась, какие мужчины ее привлекают

Артистка подчеркнула, что ценит простые вещи.

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала , что считает самым сексуальным в мужчинах.

Звезда призналась, что её привлекает не красивое лицо или деньги у представителей противоположного пола. Больше она ценит простые вещи.

"Что действительно делает мужчину привлекательным? Дело не в дорогих часах, не в машине и не в частном самолете. На самом деле нет, хотя это приятно... Привлекательно – это когда видишь, как он застилает постель утром или моет посуду, когда ты устала. Вот это я называю сексуальным", – подчеркнула Лопес в эфире Fox News.

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Артистка добавила, что в мире уже много лет бытует ложное представление о ней.

"Люди смотрят на меня годами и думают, что я дорогая. Видят мою блестящую чашку и думают, что я дорогая. Да, у меня есть свои деньги, и мне не нужен кто-то, кто что-то покупает", – подчеркнула знаменитость.

К слову, Дженнифер была замужем за певцом Марком Энтони, от которого у нее двое общих детей. Также певица дважды встречалась с актером Беном Аффлеком, с которым в 2024 году официально рассталась.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком призналась, что готова к новым отношениям.

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