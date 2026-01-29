Донбасс в обмен на гарантии безопасности: в ЕС прокомментировали ультиматум США

В Евросоюзе считают, что гарантии безопасности от США должны быть не просто на бумаге, а стать конкретными гарантиями, которые сделают невозможной войну России в будущем.

Украина должна самостоятельно решать, на какие уступки идти в переговорном процессе с США и Россией. Но в обмен на эти уступки должен наступить настоящий мир для всей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель Евросоюза Кая Каллас сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

В частности, Каллас ответила на вопрос, должна ли Украина отвести армию из Донецкой области в обмен на мир после заявления государственного секретаря США Марко Рубио, что судьба Донбасса является ключевым вопросом разногласий в переговорах.

"Принятие решения зависит от Украины, на какие уступки она готова пойти", - заявила Каллас.

В то же время, по ее убеждению, если украинцы будут идти на уступки, то это должно быть в обмен на ощутимые гарантии безопасности.

"Потому что также очень трудно объяснить своему народу, почему вы должны пойти на эти уступки, если для всей Украины нет мира. И это то, что они должны решить", - подчеркнула Каллас.

В то же время она подтвердила, что Евросоюз и "Коалиция желающих" готовы предоставить гарантии безопасности Украине.

"Но также должны быть ощутимые гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Не на бумаге, а действительно очень конкретные", - подчеркнула Каллас.

Она отметила, что эти гарантии не должны быть привязаны к каким-либо условиям.

"Потому что если вы принимаете такие сложные решения, то вы должны иметь безопасность после этого", - подчеркнула высокий представитель ЕС.

Переговоры о мире в Украине

По данным Reuters, США довели до сведения Украины, что Киеву следует подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить американские гарантии безопасности.

В то же время, по информации Financial Times, США хотят, чтобы Украина вывела войска из той части Донецкой области, которую российские войска не могут оккупировать. От этого будет зависеть мирное соглашение и гарантии безопасности.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно искать компромисс, потому что Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс.

