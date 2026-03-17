Трамп оказывает давление на НАТО из-за Ормузского пролива, но союзники не спешат, - The Times

Из-за этого Трамп все больше разочаровывается в своих союзниках.

Президент США Дональд Трамп хочет привлечь своих союзников по НАТО к разблокированию Ормузского пролива, но такая задача осложняется из-за возмущения европейцев, вызванного его недавними угрозами захватить Гренландию, а также пренебрежительным отношением к вкладу альянса в войну в Афганистане. Об этом пишет The Times.

В частности, в январе Трамп заявил, что НАТО направило в Афганистан "некоторые войска", но они "держались немного в стороне, как можно дальше от линии фронта".

В то же время в издании напомнили, что единственный случай, когда в истории альянса была применена статья 5, произошел после терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Треть погибших союзников во время конфликта была из стран, не входящих в состав США.

Проблемы флота США и зависимость от союзников

Теперь Трамп ищет союзников и подчеркивает нехватку тральщиков в ВМС США. В прошлом году были выведены из эксплуатации четыре американских корабля класса "Avenger", базировавшихся в Бахрейне. Королевский флот имеет семь тральщиков класса "Хант", а немецкий флот - два тральщика и десять минных тральщиков.

"Я думаю, что Трамп пытается использовать все свои обязательства перед союзниками по НАТО в тот момент, когда Соединенные Штаты действительно в этом нуждаются. США чрезмерно растянуты в военном плане по всему миру. У нас все еще есть войска в Карибском бассейне, вовлеченные в конфликт в Венесуэле, который Трамп начал в начале этого года. Он просто понимает, что Соединенные Штаты в одиночку не имеют сил для этого", - сказала директор программы по Ближнему Востоку в вашингтонском аналитическом центре "Defence Priorities" Розмари Келаник.

Давление и рычаги влияния Трампа

Поскольку Трамп все больше разочаровывается в своих союзниках, он может применить различные меры. Он мог бы ввести пошлины, хотя его действия ограничивает Верховный суд, который признал незаконным использование им законодательства о чрезвычайных полномочиях для введения таможенных сборов.

В частности, он может наложить вето на соглашение премьер-министра Великобритании Кира Стармера о передаче островов Чагос Маврикию, а также может остановить продажу оружия Украине и вывести войска из Европы.

"Я была бы удивлена, если бы это привело к кардинальному изменению обязательств США в рамках НАТО. Но Трамп постоянно удивляет мир, поэтому нельзя исключать такую возможность", - подчеркнула Келаник.

Кроме того, Трамп обратился к Китаю, Японии и Южной Корее с просьбой о помощи в Персидском заливе. Однако его зацикленность на НАТО является продолжением его давней жалобы на то, что европейцы "живут за счет" расходов США на оборону.

"Я всегда был большим критиком защиты других стран. Я знаю, что мы будем защищать их, а если нам когда-нибудь понадобится помощь, они не придут нам на помощь", - заявлял американский лидер.

В то же время военные планировщики не понимают, почему Трамп уделяет такое внимание НАТО.

"Я думаю, что НАТО здесь является отвлекающим маневром. Потому что, конечно, это не имеет ничего общего с НАТО. Это за пределами обычной зоны деятельности НАТО. Я думаю, что проблема здесь в том, что это не задача для НАТО. Это задача для своего рода международной коалиции", - высказался директор по военным наукам в Королевском институте объединенных служб Мэтью Сэвилл.

Поиск помощи за пределами НАТО

В свою очередь, есть и другие международные структуры, к которым Трамп мог бы обратиться для восстановления проходимости пролива. Объединенные морские силы - партнерство 47 стран под командованием американского генерала и его британского заместителя - базируются в Бахрейне и должны обеспечивать проходимость морских путей на Ближнем Востоке.

"Когда хуситы - шиитская группировка в Йемене - начали обстреливать грузовые суда в проливе Мандеб, именно Объединенные морские силы координировали соответствующие действия союзников. Великобритания предоставила для этой операции эсминец типа 45 "HMS Diamond" и фрегат типа 23 "HMS Richmond". Хотя это была бы более естественная структура, к которой могли бы обратиться военные планировщики, существует прецедент участия НАТО в военных операциях вместе с США за пределами Европы, в частности в Афганистане и Ливии", - объяснили в The Times.

Также НАТО не участвовало ни в войне во Вьетнаме, ни в Фолклендской войне, ведь статья 5 договора об альянсе применяется только к нападениям на страны в североатлантическом регионе, поэтому трудно представить, как война в Иране соответствует этой миссии.

Поэтому союзники США сомневаются в целях этой войны и, скорее всего, не хотят оказывать Трампу поддержку путем развертывания военных кораблей.

"Они также понимают, что более активное участие в войне делает их и их интересы в регионе еще более уязвимыми", - отметила Келаник.

Ормузский пролив - последні новини

Ранее Axios узнал, согласился ли Макрон помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив. По словам источника издания, президент Франции не сказал окончательного "нет", но все же он "уклонился от обязательств" присоединяться к коалиции стран по разблокированию Ормузского пролива.

В то же время сообщалось, что индийские военные корабли начали сопровождать танкеры в Ормузском проливе. В частности, военный корабль индийских ВМС у побережья Омана осуществляет наблюдение за торговыми судами, следующими в индийские порты. Кроме того, есть информация, что индийские ВМС поддерживают постоянное присутствие в Ормузском проливе.

