Первые 100 часов войны с Ираном стоили США почти $4 млрд, - CSIS

Аналитики подсчитали, что ежедневные расходы США на операцию "Эпическая ярость" составляли почти 900 миллионов долларов.

Первые сто часов военной операции США против Ирана под названием "Эпическая ярость" обошлись американскому бюджету примерно в 3,72 миллиарда долларов. Такую оценку обнародовали эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По их подсчетам, средние расходы составили около 891,4 миллиона долларов в сутки.

Самой большой статьей расходов стали боеприпасы, использованные во время ударов по территории Ирана. За первые 100 часов боевых действий американские военные применили бомбы и ракеты общей стоимостью примерно 3,1 миллиарда долларов.

Эксперты отмечают, что часть расходов – в частности на эксплуатацию военной техники – уже была предусмотрена в оборонном бюджете США. В то же время значительная часть расходов не входила в первоначальные планы и может потребовать дополнительного финансирования для Министерства обороны США.

По оценке аналитиков, эти средства могут быть покрыты либо за счет дополнительных бюджетных ассигнований, либо путем перераспределения уже выделенных оборонных ресурсов.

Операция в Иране – главные новости

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Сегодня Трамп заявил, что не устанавливает никаких временных рамок для завершения войны с Ираном. Ранее он предполагал, что конфликт может длиться примерно четыре-пять недель.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны быть вовлечены в процесс выбора следующего руководителя Ирана. Он также предположил, что сын покойного лидера Моджтаба Хаменеи, которого называли одним из главных претендентов на власть, вряд ли станет преемником.

