Первые 100 часов войны с Ираном стоили США почти $4 млрд, - CSIS

Первые сто часов военной операции США против Ирана под названием "Эпическая ярость" обошлись американскому бюджету примерно в 3,72 миллиарда долларов. Такую оценку обнародовали эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
По их подсчетам, средние расходы составили около 891,4 миллиона долларов в сутки.
Самой большой статьей расходов стали боеприпасы, использованные во время ударов по территории Ирана. За первые 100 часов боевых действий американские военные применили бомбы и ракеты общей стоимостью примерно 3,1 миллиарда долларов.
Эксперты отмечают, что часть расходов – в частности на эксплуатацию военной техники – уже была предусмотрена в оборонном бюджете США. В то же время значительная часть расходов не входила в первоначальные планы и может потребовать дополнительного финансирования для Министерства обороны США.
По оценке аналитиков, эти средства могут быть покрыты либо за счет дополнительных бюджетных ассигнований, либо путем перераспределения уже выделенных оборонных ресурсов.
Операция в Иране – главные новости
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Сегодня Трамп заявил, что не устанавливает никаких временных рамок для завершения войны с Ираном. Ранее он предполагал, что конфликт может длиться примерно четыре-пять недель.
Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны быть вовлечены в процесс выбора следующего руководителя Ирана. Он также предположил, что сын покойного лидера Моджтаба Хаменеи, которого называли одним из главных претендентов на власть, вряд ли станет преемником.