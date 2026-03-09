Трамп знает все: Пентагон ответил, получает ли Иран разведданные от России

Президент США занижает все существующие риски, отметил глава Пентагона Хегсет.

Разведка США "следит" за возможной передачей россиянами Ирану разведданных о позициях и передвижениях американских военных.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает CBS News. "Мы отслеживаем все. Наши командиры знают обо всем. У нас лучшая разведка в мире. Мы знаем, кто с кем общается, зачем они общаются, насколько точна эта информация, и как мы учитываем это в наших боевых планах. Поэтому мы понимаем, что происходит", – заявил Хегсет.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп оценивает и снижает все существующие риски, поэтому американский народ может быть спокоен.

"Главнокомандующий прекрасно осведомлен о том, кто с кем общается, и все, что не должно происходить, будь то публично или через закрытые каналы, выявляется и решается решительно", – добавил Хегсет.

Помощь России Ирану: что известно

Ранее журналисты The Washington Post сообщили о том, что Россия предоставляет Ирану разведданные для корректировки ударов по американским целям. По данным издания, Москва передавала Тегерану информацию о размещении американских кораблей и самолетов.

В то же время журналисты отметили, что пока не до конца понятно, насколько масштабно Россия помогает Ирану. Впрочем, издание напоминает, что за неделю боев возможности Ирана обнаруживать цели США значительно ухудшились.

Кроме того, сообщалось, что первые 100 часов войны с Ираном стоили США почти $4 млрд. Часть расходов – в частности на эксплуатацию военной техники – уже была предусмотрена в оборонном бюджете США.

