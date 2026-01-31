Уиткофф и Дмитриев похвастались успешными переговорами без участия Украины

Помимо войны в Украине стороны обсудили экономическое сотрудничество между США и РФ.

Российские и американские представители провели новый раунд переговоров по окончанию войны в Украине и заявили о прогрессе.

Так, специальный посланник президента США Стив Уиткофф в соцсети Х написал, что провел "продуктивные и конструктивные встречи" со специальным посланником России Кириллом Дмитриевым.

"Эта встреча обнадеживает нас тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и мы благодарны президенту США за решающее лидерство в стремлении к прочному и длительному миру", - написал Уиткофф.

Конкретики относительно достигнутых договоренностей он не привел, но уточнил, что на встрече также присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер, который ранее был вовлечен в мирные переговоры по Украине, а также министр финансов США Скотт Бессент, который не имеет прямого отношения к переговорам о мире в Украине. Присутствие Бессента на встрече указывает на то, что представители России и США обсуждали какие-то сугубо экономические вопросы.

В свою очередь Дмитриев репостнул публикацию американского представителя и добавил, что тоже считает проведенную встречу конструктивной.

"[Состоялось] продуктивное обсуждение также по Рабочей группе по экономическим вопросам между США и Россией", - написал он.

Переговоры о мире в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что без прямого контакта с руководством РФ невозможно договориться о самых болезненных территориальных вопросах, которые входят в мирный план из 20 пунктов, но не могут быть решены единолично. Зеленский также отметил, что хотя проекты гарантий безопасности от США и Европы уже подготовлены, они еще не ратифицированы, поэтому трудно сказать, находятся ли переговоры на финальной стадии.

Также мы рассказывали, что, по данным Bloomberg, Кремль скептически оценивает перспективы мирных переговоров с Украиной, поскольку Владимир Путин не готов отказаться от максималистских территориальных требований на востоке страны. Основным камнем преткновения остается вопрос контроля над Донбассом: Россия требует уступок, которые Киев отвергает, тогда как США предлагают компромиссы в виде демилитаризованных зон и международных гарантий безопасности.

