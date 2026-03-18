Мир любой ценой: психолог рассказал, почему избегание конфликтов разрушает вас изнутри

Детские способы справляться со страхами превращаются в привычку жертвовать собой во взрослом возрасте.

Желание сохранить мир в отношениях любой ценой часто кажется благородной чертой, однако за этим "миротворчеством" может скрываться глубокий внутренний кризис. Специалисты отмечают, что люди, которые систематически поглощают напряжение, на самом деле живут в состоянии постоянной самоотдачи, что со временем приводит к эмоциональному выгоранию и отчуждению, пишет издание NLC.

Почему кажется "безопасным" избегать конфликта

Согласно положениям схематической терапии, привычка избегать споров не является просто чертой характера. Чаще всего это "запрограммированная" в детстве модель безопасности. Если ребенок чувствовал, что проявление несогласия влечет за собой наказание, унижение или лишение любви, он учится молчать.

Во взрослом возрасте это превращается в автоматическую реакцию: тело напрягается от одной только мысли о конфликте, и человек выбирает путь наименьшего сопротивления, чтобы получить мгновенное облегчение.

Как решить проблему

Опираясь на логику схемной терапии, автор выделяет три основных стиля преодоления сложных ситуаций:

Сдача: полная подстройка под потребности другого и признание чужой правоты.

Избегание: физическое или эмоциональное бегство – игнорирование сообщений, молчание или откладывание разговоров "на потом".

Чрезмерная компенсация: попытки быть "слишком добрым", быстрые извинения и роль посредника, лишь бы сгладить напряжение.

Хотя снаружи такой человек выглядит приятным и удобным, внутри накапливаются обида, гнев и чувство пустоты. Психологи подчеркивают: прочные отношения строятся не на отсутствии конфликтов, а на способности выражать напряжение без страха быть отвергнутым.

Переломным моментом для изменений является умение различать реальную угрозу сейчас и старые "детские сценарии". Цель не в том, чтобы стать скандалистом, а в том, чтобы научиться обозначать собственные границы короткими и четкими фразами, возвращая отношениям честность и предсказуемость.

Психология отношений

Ранее УНИАН писал, что иногда полезнее побыть в одиночестве, чем находиться в отношениях из-за страха одиночества. Психолог объясняет, что война усиливает стресс в парах, и это скрытое давление снижает терпение и усложняет общение, что становится одной из главных причин ссор. Из-за внешнего стресса пары чаще замечают негатив в поведении друг друга и теряют способность видеть положительные аспекты, а тревога одного партнера "передается" другому, изматывая обоих.

