Без встречи с Путиным болезненные вопросы о территории не решить, - Зеленский

Он отметил, что готов к встрече с россиянами и американцами, а представители Европы смогут присоединиться к переговорам на другом этапе переговоров.

Украинская власть открыта к встрече в любом формате с представителями РФ и США в рамках переговорного процесса по окончанию войны.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью Český rozhlas Plus.

Встреча с Путиным

"Мы открыты к встрече в любом формате, с Россией и ША. Мы бы хотели и присутствия Европы, потому что частью наших гарантий безопасности является членство в Евросоюзе, а также коалиция желающих", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что представители Евросоюза могли бы присоединиться на том или ином этапе этих переговоров, но прежде всего "нужно встретиться втроем".

"Мы должны иметь возможность в том или ином формате иметь контакт с Российской Федерацией, с лидером России. Без такого формата... наши команды не смогут договориться по третиальным вопросам", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в мирном плане из 20 пунктов есть именно эти болезненные вопросы о территории.

"Эти вопросы, еще раз подчеркиваю, не считаю, что кто-то отдельно из лидеров сможет решить", - выразил убеждение украинский президент.

Гарантии безопасности для Украины

Зеленский отметил, что "последняя миля всегда очень сложная", однако в настоящее время украинская власть не знает, близок ли результат или нет.

"Сложно сказать. Мы рассчитываем на гарантии безопасности от США, и документ готов. Рассчитываем на гарантии безопасности Европы. Там почти все готово. Да, но оно все еще не акцептовано парламентами стран Европы или Конгрессом США", - пояснил Зеленский.

Поэтому, по словам президента, нельзя с уверенностью сказать, действительно ли это последняя миля и осталось немного, или придется еще работать со многими странами, чтобы получить уверенность, что у Украины будут сильные гарантии безопасности.

Послевоенное восстановление Украины

Также важен пакет восстановления Украины после войны.

"Он важен для нас прежде всего. Он важен для США и для Европы и для бизнеса. Любому инвестору потенциально важно услышать, что у Украины будут гарантии безопасности и война не начнется снова. И хочется переехать, инвестировать, восстанавливать страну. Это нормальное желание, абсолютно трезвое видение процессов", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что над экономическим пакетом еще нужно работать.

