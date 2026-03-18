'Укрзализныця' временно отменила некоторые прямые поезда до Харькова

Ожидается, что движение поездов "Интерсити" до Харькова будет возобновлено до конца марта.

Государственная "Укрзализныця" временно отменила курсирование скоростных пассажирских поездов класса "Интерсити" по маршруту Киев-Харьков из-за военных действий. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"В настоящее время действует временное ограничение движения поездов "Интерсити" на участке до Полтавы со стыковочными маршрутами до Харькова в спальных вагонах", – говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что в последние недели из-за ограничений энергоснабжения поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами, что приводило к задержкам до 3 часов. В отдельные дни прибытие происходило уже после начала комендантского часа.

Для удобства пассажиров и более своевременного прибытия графики движения скорректированы и введены стыковочные маршруты.

В УЗ отметили, что в настоящее время продолжаются восстановительные работы, а также усилены меры безопасности для возобновления полноценного курсирования поездов "Интерсити".

"Планируется, что курсирование "Интерсити" до Харькова будет возобновлено до конца марта", – добавили в компании.

Остальные маршруты "Укрзализныци" из и в Харьков курсируют без изменений.

8 марта в поезд Киев-Сумы во время движения в Сумы попал беспилотник. В нем находились около 200 пассажиров. Информации о раненых пока нет.

2 марта Россия нанесла удар дроном по пассажирскому поезду "Укрзализныци" во время движения. Один человек погиб, еще несколько получили ранения. Удар тогда был нанесен по пригородному поезду "Укрзализныци" в Днепропетровской области.

22 февраля россияне также в очередной раз нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в ряде регионов Украины. Тогда были повреждены два локомотива. Враг нанес удары по железной дороге в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

